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公勝攜手保誠 攻英式分紅保單

2019-09-20 12:13經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

公勝保經今（20）日表示，公勝總經理蔡聖威2018年底預見市場變化，看重保誠人壽三大獨特優勢，主動提出邀請，於今年上半年和下半年分別合作開發「一路勝外幣終身保險」與「六代勝外幣終身壽險」分紅保單，推出以來獲得不俗佳績。

保誠人壽的RBC（資本適足率）與淨值比一直以來均名列台灣壽險業前茅，保誠人壽隸屬英國保誠集團，屬於歐系公司，對於未來要實施的IFRS17，相較於絕大多數本土保險公司，接軌作業早已啟動多年，目前負債組合非常健康，可以心無旁鶩的做好資產負債配置與管理，全力衝刺新契約業績。

其次，保誠集團在歐美亞三洲都有旗下的資產管理公司，現任投資長陳威宏畢業於常春藤名校，擁有超過20年金融保險經驗，他的專業經驗帶領保誠投資團隊積極為資產把關，並透過優化機制，嚴格進行投資績效標的之篩選與替換。

台灣法令規定，分紅保單的分潤比率不得低於70%，保誠人壽與公勝保經共同合作開發的六代勝外幣終身壽險領先業界，仿效亞洲其他先進保險市場的商品設計，採用台灣較少見的「英式分紅」設計，同時在條款中明訂，保戶可以分得90%的可分配紅利盈餘，讓保戶可以充分享受保險公司的經營成果，達到真正「紅利共享」的精神。

壽險公會每月業績速報統計顯示，保誠人壽的經代通路今年累計至8月為止，初年度保費（FYP）較去年同期成長超過206%

，相較整體壽險市場較去年同期衰退2%，經代通路較去年同期僅成長9%，證明公司體質、團隊實力、與突破創新這三件事情才是保險公司未來市場中勝出的不變王道。

公勝保經與保誠人壽合作的分紅保單，分潤比率達到90%。 圖／保誠人壽提供
公勝保經與保誠人壽合作的分紅保單，分潤比率達到90%。 圖／保誠人壽提供
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保險壽險業保單

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