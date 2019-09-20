親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

名家觀點／保險服務數位化 大勢所趨

2019-09-20 03:14經濟日報 桂先農（財團法人保險事業發展中心董事長）

國際保險監理官協會IAIS於2017年2月發表保險業金融科技之發展報告，指出保險業的所有基本價值鏈，包括商品開發、銷售、核保、保單及理賠管理、投資管理、客戶服務等，都會受到金融科技的影響。

其實2008年日本就有網路保險公司LIFENET INSURANCE COMPANY開業，透過網路銷售定期死亡保險、終身健康保險、基本醫療保險及就業失能保險。

保發中心最近邀請香港第一家純網路保險公司─保泰人壽指派專家來台授課，該專家表示數位之使用在亞洲已逐步增加，加以政府法規、科技運用及投資人之協助，目前香港推動純網路保險時點正確。純網路保險公司的出現，顯現了保險相關服務全面數位化的趨勢。

IAIS的報告，列舉了金融科技未來可能對保險業產生變化的三種可能情境：情境一：現有保險業者透過合併、投資、內部創新、或與保險科技公司結合建立夥伴關係，成功掌控基本的保險價值鏈，維持與客戶原來之關係。

情境二：現有保險業者已無法控制所有的保險價值鏈，科技公司透過跨平台、跨不同客戶的複雜數據分析，成功取得客戶信賴，直接經營銷售、核保及客戶服務等價值鏈，保險公司則專司商品開發及理賠。

情境三：傳統保險業者遭大型科技公司排擠，大型科技公司擁有複雜數據分析，提供無縫整合保險要素產品，保費附加於其他服務內，掌控整個保險業價值鏈。

相信現有的保險業者都不希望發生上述情境二及三，而希望能繼續掌控基本保險業價值鏈，維持與客戶關係，重要的關鍵就是要能夠建立與客戶互動之數位化介面，以數位化、網路化、行動化方式提供保險相關服務，讓客戶投保、申請理賠更為便利，讓公司成為值得信賴的品牌，並利用科技及數據設計保險商品，吸引客戶購買。

因此，目前保險公司為因應科技進化所作的改變包括：保險商品的銷售管道擴張至網路投保平台；建立快速簡便之保險商品銷售/理賠處理自動化流程，以簡單化提高客戶參與度，減少客戶摩擦及降低作業成本；藉由遠程訊息處理、行動化應用、穿戴式裝置及物聯網等技術，蒐集客戶風險資訊並分析客戶可能需求，提供客戶加值服務，並主動為客戶提供風險防阻建議。

雖然日本及香港皆有純網路保險公司的設立，我國是否也需要純網路保險公司，仍然應依據我國保險市場的特性及消費者的需求來決定。但必須要趕緊做的是營造有利環境，以推動保險服務數位化，而核心關鍵則是建置數位化保險基礎建設。

近年來保險服務數位化加緊腳步是有相當進展，2014年「保險業辦理電子商務應注意事項」訂定，2017年「保險業經營行動投保業務自律規範」公布，2018年「強制汽車責任保險電子式保險證認證平台」建置完成，最重要的是2018年行政院通過「金融發展行動方案」，將「建置數位化保險基礎建設推動保險科技發展」納為政策重點，在遵循「資通安全管理法」及「個人資料保護法」的前提下，建置數位化保險基礎建設，如：建立保險大數據原始資料庫，往前這一步將可營造我國保險科技應用及發展良好環境，提升保險服務品質及效率，追上「數位化」、「行動化」及「網路化」之保險服務趨勢。

（作者是財團法人保險事業發展中心董事長）

保險理賠

相關新聞

提早接班 尹衍樑之子尹崇堯掌南山

2019-09-20 03:03

純網銀行銷 棒球場變戰場

2019-09-20 03:14

財部主導成立合作平台 公股金控業務將大串聯

2019-09-20 03:03

純網銀混搭零售...金融新服務來了

2019-09-20 03:14

投信債券基金 禁連發三檔

2019-09-20 03:03

兆豐反毒 贊助紙風車巡演

2019-09-20 03:03

公股金融機構搶回流資金 各出奇招

2019-09-20 03:03

公股銀行衝刺手續費 擁三大優勢

2019-09-20 03:03

銀行財管業務 金管會下令全面清查

2019-09-20 03:03

金融消費權益問題…零容忍

2019-09-20 03:03

揪問題理專 金管會促銀行全面清查

2019-09-20 00:53

南山人壽代董座 36歲尹崇堯要面試

2019-09-20 00:50

楊金龍看臉書幣明年問世…有難度

2019-09-20 00:08

退休金與財富傳承 「橘色世代」煩惱的3大解方

2019-09-19 22:25

不隨全球降息 央行利率連13凍

2019-09-19 20:58

楊金龍：熱錢9月巨額且集中匯入 央行緊盯

2019-09-19 18:16

尹衍樑獨子接南山代理董事 曾當杜英宗特助

2019-09-19 18:11

尹衍樑兒子接南山人壽代理董事長 保險局要找來面試

2019-09-19 17:23

史無前例！央行「跳出來」開罰台企銀百萬的主因是...

2019-09-19 11:40

殖利率最高6.43%超誘人 三年到期亞債成投資新寵

2019-09-19 10:38

沒有杜英宗的南山人壽 面臨三大嚴峻挑戰

2019-09-19 09:00

杜英宗停職2年 顧立雄：盼南山人壽形塑無杜英宗的文化

2019-09-19 08:39

權民搶百萬／群益金鼎證董事長王濬智：避險降稅 創造三贏

2019-09-19 01:38

權民搶百萬／中信證董事長陸子元：小額投資 極具優勢

2019-09-19 01:06

權民搶百萬／元富證董事長陳俊宏：發行減費 激勵市場

2019-09-19 01:06

權民搶百萬／兆豐證董事長陳佩君：連結ETF 交投亮點

2019-09-19 01:06

權民搶百萬／凱基證董事長許道義：波動行情 獲利契機

2019-09-19 01:05

權民搶百萬／台新證董事長郭嘉宏：長線標的 成效突出

2019-09-19 01:05

權民搶百萬／華南永昌證總經理陳錦峰：兩大策略 優化服務

2019-09-19 01:05

權民搶百萬／富邦證總經理程明乾：減輕成本 活絡交易

2019-09-19 01:04

權民搶百萬／元大證總經理黃維誠：模擬平台 全力造市

2019-09-19 01:03

權民搶百萬／永豐金證董事長朱士廷：商品多元 滿足需求

2019-09-19 01:03

華映聲請宣告破產 九債權銀行估損失7億

2019-09-19 00:19

權證競賽 權民搶百萬開跑

2019-09-19 00:18

台幣收31 四個月新高

2019-09-19 00:03

盤中零股交易 明年Q3上路

2019-09-19 00:02

權民搶百萬 獎金480萬

2019-09-19 00:00

永豐金：利率明年Q4探底

2019-09-18 23:59

賀鳴珩促ETN發行再鬆綁

2019-09-18 23:57
看更多

熱門文章

變老了！年輕人不愛來 竹科員工平均年齡增為37.6歲

2019-09-19 09:36

金車是低調的台灣之光？ 在地人爆：很多司機賺到買房

2019-09-19 21:01

陸客來台人數減少！寶得利撐不住了 將資遣114人

2019-09-19 17:16

尹衍樑兒子接南山人壽代理董事長 保險局要找來面試

2019-09-19 17:23

史無前例！央行「跳出來」開罰台企銀百萬的主因是...

2019-09-19 11:40

傳尹衍樑兒子代理南山董事長 金管會保險局回應了

2019-09-19 17:27

沒有杜英宗的南山人壽 面臨三大嚴峻挑戰

2019-09-19 09:00

打破美、日壟斷 大陸宣布成功研發8.5代液晶玻璃基板

2019-09-19 09:49

央行貼放利率連13凍 今年經濟成長上修至2.4%

2019-09-19 16:41

老農津貼加碼？林佳新：300萬農民每人300萬才有感

2019-09-19 12:45

西華飯店收掉自助餐廳？公司回應了

2019-09-19 20:47

杜英宗停職2年 顧立雄：盼南山人壽形塑無杜英宗的文化

2019-09-19 08:39

老農津貼選前加碼 陳明文等綠委提案修法加碼至8175元

2019-09-19 11:59

華映2100員工何去何從？桃市主動辦勞工權益說明會

2019-09-19 20:05

尹衍樑獨子接南山代理董事 曾當杜英宗特助

2019-09-19 18:11

蔡明介：應鼓勵學生讀數學物理 不是只當網紅就好

2019-09-19 20:14

殖利率最高6.43%超誘人 三年到期亞債成投資新寵

2019-09-19 10:38

破產後員工怎辦？勞動部：華映要扛責 籌勞動債權財源

2019-09-19 18:50

面板淘汰賽 台灣默克董座： 台廠一定要往高端走

2019-09-19 14:36

安聯全球財富報告：台灣金融資產逆勢成長

2019-09-19 17:09

又有3家中小企業加碼投資台灣 累計金額逾190億元

2019-09-19 15:28

拯救缺工 科學園區拍形象片熱舞吸引年輕人

2019-09-19 09:39

綠委加碼老農津貼 張善政批：沒政績靠撒錢麻痺民眾

2019-09-19 13:30

八五大樓俱樂部觀景台等斷水電 業者民代會同市府會勘

2019-09-19 15:02

華映轉單效應 彩晶：各面板廠都有受惠

2019-09-19 20:04

聯發科研發大樓啟用 蔡明介：布局5G全生態系統

2019-09-19 14:40

聯發科5G晶片研發 投入金額逾千億元

2019-09-19 13:50

LEXUS RX小改款 目標2.2萬輛

2019-09-19 14:36

技嘉、昭輝等六台商回流 累計投資金額逼近6,000億元

2019-09-19 17:56

房屋免費出借他人做生意 當心要繳稅

2019-09-19 14:26

楊金龍：熱錢9月巨額且集中匯入 央行緊盯

2019-09-19 18:16

和平工業港 水真的又髒又臭根本沒有魚嗎？

2019-09-19 16:27

台積電秒填息 美系外資調高目標價至300元

2019-09-19 12:29

青島別墅狂銷20戶、逾25億入袋 鄉林股價卻未同步反映

2019-09-19 18:57

保守派翻多！大摩升評喊買大立光目標價至4,950元

2019-09-19 11:26

樂天取得Lamigo全數股份 未來將擴大台灣生態圈服務

2019-09-19 11:50

綠委擬加碼老農津貼 學者：看不到農業政策 只會灑錢

2019-09-19 12:18

Uber合法化最後緩衝期展延 12月1日起展開非法載客取締

2019-09-19 15:34

中華精測獲大訂單 5G測試領先全球

2019-09-19 21:09

國產南港廠都更獲北市府核定 潛在開發利益百億起跳

2019-09-19 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top