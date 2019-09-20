名家觀點／保險服務數位化 大勢所趨

2019-09-20 03:14 經濟日報 桂先農（財團法人保險事業發展中心董事長）



國際保險監理官協會IAIS於2017年2月發表保險業金融科技之發展報告，指出保險業的所有基本價值鏈，包括商品開發、銷售、核保、保單及理賠管理、投資管理、客戶服務等，都會受到金融科技的影響。

其實2008年日本就有網路保險公司LIFENET INSURANCE COMPANY開業，透過網路銷售定期死亡保險、終身健康保險、基本醫療保險及就業失能保險。

保發中心最近邀請香港第一家純網路保險公司─保泰人壽指派專家來台授課，該專家表示數位之使用在亞洲已逐步增加，加以政府法規、科技運用及投資人之協助，目前香港推動純網路保險時點正確。純網路保險公司的出現，顯現了保險相關服務全面數位化的趨勢。

IAIS的報告，列舉了金融科技未來可能對保險業產生變化的三種可能情境：情境一：現有保險業者透過合併、投資、內部創新、或與保險科技公司結合建立夥伴關係，成功掌控基本的保險價值鏈，維持與客戶原來之關係。

情境二：現有保險業者已無法控制所有的保險價值鏈，科技公司透過跨平台、跨不同客戶的複雜數據分析，成功取得客戶信賴，直接經營銷售、核保及客戶服務等價值鏈，保險公司則專司商品開發及理賠。

情境三：傳統保險業者遭大型科技公司排擠，大型科技公司擁有複雜數據分析，提供無縫整合保險要素產品，保費附加於其他服務內，掌控整個保險業價值鏈。

相信現有的保險業者都不希望發生上述情境二及三，而希望能繼續掌控基本保險業價值鏈，維持與客戶關係，重要的關鍵就是要能夠建立與客戶互動之數位化介面，以數位化、網路化、行動化方式提供保險相關服務，讓客戶投保、申請理賠更為便利，讓公司成為值得信賴的品牌，並利用科技及數據設計保險商品，吸引客戶購買。

因此，目前保險公司為因應科技進化所作的改變包括：保險商品的銷售管道擴張至網路投保平台；建立快速簡便之保險商品銷售/理賠處理自動化流程，以簡單化提高客戶參與度，減少客戶摩擦及降低作業成本；藉由遠程訊息處理、行動化應用、穿戴式裝置及物聯網等技術，蒐集客戶風險資訊並分析客戶可能需求，提供客戶加值服務，並主動為客戶提供風險防阻建議。

雖然日本及香港皆有純網路保險公司的設立，我國是否也需要純網路保險公司，仍然應依據我國保險市場的特性及消費者的需求來決定。但必須要趕緊做的是營造有利環境，以推動保險服務數位化，而核心關鍵則是建置數位化保險基礎建設。

近年來保險服務數位化加緊腳步是有相當進展，2014年「保險業辦理電子商務應注意事項」訂定，2017年「保險業經營行動投保業務自律規範」公布，2018年「強制汽車責任保險電子式保險證認證平台」建置完成，最重要的是2018年行政院通過「金融發展行動方案」，將「建置數位化保險基礎建設推動保險科技發展」納為政策重點，在遵循「資通安全管理法」及「個人資料保護法」的前提下，建置數位化保險基礎建設，如：建立保險大數據原始資料庫，往前這一步將可營造我國保險科技應用及發展良好環境，提升保險服務品質及效率，追上「數位化」、「行動化」及「網路化」之保險服務趨勢。

（作者是財團法人保險事業發展中心董事長）