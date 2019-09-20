揪問題理專 金管會促銀行全面清查

2019-09-20 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邱金蘭 ／台北報導



金管會下令銀行啟動大清查，全國三千多家分行只要有財富管理業務，都要進行專案查核，揪出問題理專。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會主委顧立雄日前與三十六家銀行總稽核面對面座談，下令銀行全面啟動大清查，全國三千多家分行只要有財富管理業務的分行，都要進行專案查核，揪出有問題的理專，防堵再發生理專挪用客戶資金案件。

理專挪用客戶資金案頻傳，即便金管會要求銀行公會六月訂出「理專十誡」，七月底重罰七家行，但八、九月還是持續傳出有銀行理專挪用客戶資金案。

根據金管會資料，今年到八月二十二日止，銀行理專挪用客戶款項的裁罰案件已有八件，再加上後來的兩件，合計已有十件，是去年一年的五倍，裁罰金額勢必破億元。

金管會相當重視此現象，顧立雄日前主持本國銀行總稽核會議，當著三十六家銀行總稽核的面，下令要求所有銀行要自行全面清查，只要是有辦理財富管理業務、有理專的分行，都要進行專案查核，藉此產生嚇阻作用。

根據金管會資料，到七月底止，本國銀行的分行家數有三四○二家，金管會官員表示，這麼多家分行，金管會的金檢人力不可能短時間全部清查，只有先從銀行內部全面清查最快。

據了解，會中金管會告訴所有總稽核，不要誤以為二○二一年才要查，當初訂出理專十誡，並要銀行參考銀行公會規範，修正內控措施，內部稽核單位並應在二○二一年第一季，針對執行情況進行查核，主要是針對很多制度要改，要稽核人員去查制度建置。

此外，金管會也在會中要求業者加強宣導，尤其要在銀行營業場所播放相關警示影片，提醒客戶注意，例如不要任意將存摺、印鑑交給理專保管等。