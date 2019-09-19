不隨全球降息 央行利率連13凍

2019-09-19 20:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中央銀行總裁楊金龍今（19）日宣布，我國政策利率連續13個季度維持不變，維持適度寬鬆，儘管多國吹起降息風潮，不過央行仍按兵不動，對經濟成長也顯得樂觀。