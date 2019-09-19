楊金龍：熱錢9月巨額且集中匯入 央行緊盯

2019-09-19 18:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



央行總裁楊金龍。 （本報系資料庫） 分享 facebook

中央銀行總裁楊金龍今（19）日指出，熱錢9月巨額且集中匯入，央行確實有動用外匯存底進場調節，至於9月以來匯入多少，楊金龍不願明說，只表示須以金管會公布的金額為主。

熱錢連續買超台股，新台幣匯率9月以來連續升值，對於央行在這段期間內是否進場調節，楊金龍表示，若外資匯入有巨額且集中情況，央行都會進場調節，而9月確實有這個現象。

楊金龍說，今年前八月，外資是匯出的，但9月1日至今，匯入金額非常龐大，而且非常集中，而台股的高殖利率是吸引外資匯入的主因。

現場媒體追問，外資匯入的原因是鎖定台股，還是有其他意圖？楊金龍說，主要是台股的高殖利率，但也可能是因為台灣經濟成長率好，外資對新台幣匯率出現一些預期，不過「央行對此都已充分掌握」。一席話透露，近期匯入的外資，部分確實有炒匯嫌疑。

另外，根據BIS（國際清算銀行）資料，新台幣名目有效匯率指數只比泰銖弱，幾乎是亞洲最強貨幣，央行是否會擔心新台幣比其他亞洲貨幣強勢，會影響出口競爭力？

對此，楊金龍回應，「我們在講出口競爭力的時候不會用名目實質匯率指數，而是會用考量各國物價指數後的實質有效匯率指數，如果是用實質匯率指數比較，新台幣還是很有競爭力。」