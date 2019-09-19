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尹衍樑獨子接南山代理董事 曾當杜英宗特助

2019-09-19 18:11聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

南山人壽董事長杜英宗遭金管會停職兩年，南山人壽今天重訊公告，由大股東尹衍樑（如圖...
南山人壽董事長杜英宗遭金管會停職兩年，南山人壽今天重訊公告，由大股東尹衍樑（如圖）的兒子尹崇堯擔任代理董事長。記者林澔一／攝影
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南山人壽董事長杜英宗遭金管會停職兩年，南山人壽今天重訊公告，由大股東尹衍樑的兒子尹崇堯擔任代理董事長。南山人壽指出，尹崇堯除擔任董事，也擔任董事長杜英宗的特助，並經歷過商品部、精算部及客戶服務等部門。

南山人壽表示，尹崇堯代理董事長將從明天開始為期二年。尹崇堯在南山人壽已經三年，除擔任董事長特助，並歷任商品部、精算部及客戶服務等部門，透過參與跨部門會議與專案執行，熟悉公司內部管理與實務運作。

南山人壽也指出，尹崇堯先擁有牛津大學博士及碩士學位，現任南山人壽董事、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事。

南山人壽杜英宗潤泰全球尹衍樑

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