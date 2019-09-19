杜英宗遭停職 南山人壽董事長由尹崇堯代理兩年

2019-09-19 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



南山人壽董事長杜英宗遭金管會處分停職兩年，南山人壽今（19）日公告由董事尹崇堯代理董事長一職，代理期間自9月20日起為期二年。

南山人壽表示，尹崇堯服務於南山人壽三年期間，除擔任董事長特助一職，並歷任商品部、精算部及客戶服務等部門，透過參與跨部門會議與專案執行 ，熟悉公司內部管理與實務運作。

根據南山人壽資料顯示，尹崇堯擁有牛津大學博士及碩士學位，現任南山人壽董事、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事。

南山人壽強調，遵照主管機關指示，回歸專業經理人經營，有關代理董事長之程序，本公司將依相關規定辦理。