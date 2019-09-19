傳尹衍樑兒子代理南山董事長 金管會保險局回應了

2019-09-19 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



南山人壽董事長杜英宗被金管會停職二年，明天生效，外傳南山大股東尹衍樑（如圖）兒子尹崇堯，可能出任代理董事長。圖／報系資料照 分享 facebook

南山人壽董事長杜英宗被金管會停職二年，明天生效，外傳南山大股東尹衍樑兒子尹崇堯，可能出任代理董事長，金管會保險局今（19）日表示，南山代理董事長人選可能要面試，

外傳尹衍樑兒子尹崇堯將接任代理董事長？金管會保險局長施瓊華表示，是有此傳聞，但南山尚未通報，也未確認。

若是尹崇堯是否符合資格條件？施瓊華表示，公司要提具符合董事長資格來認定，他現在是南山董事，當初未來認專業董事的資格，若要代理董座，就要認定是否具專業董事資格。

根據保險業負責人資格條件，有一款是其他足資認定保險專業或經營能力，公司要提具資料看是否符合規定

至於尹崇堯曾擔任南山人壽董事三年算不算？施瓊華說，這可以納入考量。所以問題不大？她表示，會以三年董事加上具體事蹟來認定。

所以南山若提他代理董事長應該符合資格？施瓊華說，有可能，但不會只看三年，要看公司說明這三年的表現，有人三年內無表現，或有不良紀錄等就不行等。

至於代理董事長需不需要面試？施瓊華表示，沒有每個都面試，但有些條件有可能，例如一般對特殊的公司都會面試；至於總經理則一律要面試。

金管會對南山處分公文今天已到公司，杜英宗明天起就要停職。金管會會給南山時間找代理董事長，董事會要推選代理董事長，沒具體時間，但也不會拖很久。