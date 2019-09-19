央行理監事會登場前夕 法國巴黎銀發全球央行利率報告

2019-09-19 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



台灣央行今（19）日理監事會議將登場前，外銀法國巴黎銀行先發出一份全球央行利率政策報告，認為隨著許多央行紛紛開啟寬鬆模式，貨幣貶值的影響將不會如外界認為那麼大，例如國內生產總值成長相對強勁才是美元升值原因，並看好黃金金價表現。

法國巴黎銀行定期出具財富管理雙周刊報告，本期聚焦在全國央行利率政策。

法國巴黎銀行認為，預期歐洲央行會實施「分層存款利率」，美國聯準會（Fed）今年已經降息兩次，預期12月將再降息一次、明年中降息一次。近期紐西蘭央行、印度央行、泰國央行都同時宣布降息，而且是次降息幅度大於或早於預期。

法國巴黎銀行認為，全球央行放寬政策，只能起到緩衝作用，而不能扭轉經濟放緩。長期經濟成長潛力仍然受到人口老齡化、生產力成長以及債務水平等潛在問題影響，貨幣寬鬆措施雖然可以降低經濟率退可能性，並提供下行緩衝保障，但各國央行做法可能有差距。

例如，歐洲央行以及日本央行等發達經濟體的央行，還未能擺脫負利率依賴，近期經濟成長憂慮重燃，歐洲央行必須要找其他方法，因為再調低負利率將會衝擊銀行，因此預期歐洲央行將會實施「分層存款利率」。

法國巴黎銀行認為，過度依賴貨幣政策，將會導致政府重新審視財政政策，而財政政策能否帶領歐洲以及負利率國家走出困境？法國巴黎銀行認為，財政政策可能可以成為潛在刺激措施。

新興市場部分，好消息是，新興市場名目利率高，仍然有空間放寬貨幣政策。但其中雙赤字國家在降息上將會更謹慎，只是美國聯準會（Fed）寬鬆時期，這些國家仍然可以在必要時候降息。

法國巴黎銀行指出，新興市場中，馬來西亞、印度、菲律賓、泰國、印尼以及巴西已經於今年降息，中國則是運用貨幣以及財政刺激措施雙管齊下，唯一憂愁是中美貿易戰的緊張局勢仍會牽動中國經濟表現，預料北京會持續穩定經濟成長。