星展私人財管據點 拓展到台中中港、高雄四維

2019-09-19 13:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



星展銀行（台灣）總經理林鑫川昨（19）日指出，台灣高階財富管理市場具有相當大的成長潛力，因此星展銀行（台灣）在去年推出「星展豐盛私人客戶」業務，同時設立「星展豐盛私人客戶」台北旗艦分行。

在過去一年中，星展積極經營業務，陸續於台中中港和高雄四維設立服務據點，讓「星展豐盛私人客戶」服務範圍遍及北中南，為更多客戶帶來高規格的財管服務。

根據今年6月針對「星展豐盛私人客戶」所進行的調查結果顯示，高淨值人士理財規劃首重銀行客戶經理服務，仰賴銀行客戶經理針對經濟趨勢和展望提出具體的見解，尤其當市場發生變化時，94%的受訪客戶希望銀行客戶經理即時提供可靠的解決方案，有效協助客戶守護財富與實現資產增值。

其次，高資產客群重視專業的市場分析，舉凡透過訂閱電子報告或參加實體論壇，88%的受訪客戶希望藉此項銀行加值服務，瞭解並獲取完整、深入的最新投資資訊。 最後，高端客戶喜愛客製化的建議，期望銀行客戶經理熟悉客戶的風險屬性和產品偏好，主動為客戶量身打造符合需求的專屬投資方案。

因此林鑫川表示，星展銀行（台灣）不僅深耕台灣，更運用集團資源，洞悉全球市場脈動，協助客戶了解市場趨勢，掌握投資契機，達成財富目標。在專業的投資理財服務之外，更宣布推出「星展豐盛尊耀無限卡」，不僅希望客戶能夠有專業的財富規劃，同時也能享有精彩舒適的生活體驗，隨心所欲地專注做有興趣的事，活出豐盛人生！

林鑫川指出，星展銀行（台灣）積極拓展信用卡業務，去年共推出3張全新信用卡，包括針對客戶旅遊需求的「星展飛行世界卡」，消費即可累積哩程，輕鬆規劃旅遊行程；此外針對想要現金回饋的客戶，則推出「星展炫晶御璽卡」；之後再推出「星展everyday鈦金卡」，主打日常生活食衣住行育樂消費的活利積分回饋。