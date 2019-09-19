再一家外銀推高端卡！星展豐盛尊耀無限卡要高端客申辦

2019-09-19 13:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



鎖定財富管理頂級客層，星展銀行（台灣）宣布推出市場首張具感應式刷卡功能的金屬信用卡 - 「星展豐盛尊耀無限卡」，每消費5元即可累積1點，點數終身有效。

此外除了國際奢華飯店住宿升等、台灣指定飯店住宿、用餐禮遇外，卡友累積年消費滿額即回饋貴賓專屬遊艇社交饗宴及尊榮快速通關，滿足客戶在旅遊及社交往來的尊榮需求。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基指出，「星展豐盛尊耀無限卡」提供高資產客戶在商旅住宿、餐飲、高球、健身房、社交等全方位尊榮服務與享受。

每消費5元就能累積1點，點數終身有效，讓客戶能夠輕鬆兌換精選商品或是中華航空哩程。在旅遊餐飲方面，提供如日勝生加賀屋、涵碧樓等多家台灣頂級住宿優惠與禮遇、精選飯店餐廳買一送一優惠，還有全台六間高球場優惠。在海外也能享有全球100家包含文華東方酒店、半島酒店等五星飯店特殊禮遇，並貼心提供了2次亞洲指定城市和6次台灣機場的接送服務。

此外孫可基表示，「星展豐盛尊耀無限卡」為首張提供社交權益服務頂級卡，累積年消費滿額，星展銀行（台灣）將以卡友署名規劃專屬「星展VIP豪華遊艇社交饗宴」；此外海外年刷滿新台幣100萬元，次年贈送台灣環宇尊榮版快速通關1次，滿新台幣200萬元送2次（每年贈送最多2次），為客戶打造豐盛的精彩人生。

針對新核卡的信用卡客戶，「星展豐盛尊耀無限卡」核卡後30天刷新台幣60,000元，即可回饋活利積分200,000點；此外核卡後60天刷新台幣388,888元，加碼回饋活利積分325,000點（活動期間至12月31日止，限量前500組）。