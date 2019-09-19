史無前例！央行「跳出來」開罰台企銀百萬的主因是...

2019-09-19 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台企銀踩到中央銀行豪宅管制紅線，遭核處100萬元罰鍰，創下央行有史以來，首度對金融機構開罰的紀錄。

台企銀18日發布重大訊息，遭中央銀行開罰100萬元，理由是違反央行豪宅管制措施。銀行被罰緩，並非什麼新鮮事，但通常都是金管會宣布，金融機構被央行核處罰鍰，還是史上頭一遭。

為何被央行開罰相當罕見？主要原因是，走到開罰這一步，代表銀行違法「已非第一次」，為提醒金融機構勿心存僥倖，才會決定動用罰則。

根據了解，台企銀違反房市管制措施之事之所以曝光，是金管會在對其進行金融檢查時，發現有違反央行房市管制措施的情況，並將檢查報告轉給央行，央行按行政程序，請銀行負責人來表示意見，並根據意見來判斷、確認銀行是否有違法事實。

換句話說，央行向來走循循善誘路線，通常不會在銀行第一次犯錯，就給予處罰，而會先採勸導方式，並告誡以後不能再違反相關規定，這一次，決定核處100萬元罰鍰，代表台企銀已經不是第一次踩到央行房市管制的紅線，只是過去可能不是豪宅，而是其他房市管制措施規定。

央行2010年起採取一系列房市管制措施，最嚴格之時為畫定大台北15個「特定地區」、第三戶以上房貸、公司法人購置住宅貸款、土地抵押借款等，均限制貸款成數。2016年3月，央行房市管制大鬆綁，只剩下豪宅管制一項，一直維持至今。

而豪宅管制的範圍，限定為台北市7,000萬元、新北市6,000萬元，其他地區4,000萬元以上的豪宅貸款，成數最高限制六成，且不得有寬限期。

而此次台企銀遭罰的爭議點，是高雄某位借款人以名下房產設定抵押，向台企銀申請貸款，台企銀鑑價為3,000多萬元，研判低於央行豪宅4,000萬元的規定，所以給予2年的寬限期。

但是，該住宅的交易價格高達7,000多萬，按照央行規定，金融機構承作借款人的購置高價住宅貸款，其貸款條件只要是「鑑價或買賣金額」其中一項高於4,000萬元，就屬於豪宅，台企銀有明顯的違法事實。

儘管台企銀認為，取鑑價3,000萬元的結果並未違反央行規定，但央行認為，如果是用鑑價結果，「那所有的銀行都低估鑑價，就可以避開央行的規定了」。

為了讓銀行有所警惕，央行史無前例對銀行開鍘，這不僅是央行2010年採取房市管制措施以來首次開罰，更是央行有史以來，首度對金融機構處以罰鍰的紀錄。