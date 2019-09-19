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殖利率最高6.43%超誘人 三年到期亞債成投資新寵

2019-09-19 10:38經濟日報 記者陳美君╱即時報導

全球資金充沛，超低利環境下，追求收益仍是投資主軸，檢視各固定收益資產的收益率，其中亞洲投資等級債及亞洲高收益債殖利率達3.23%及6.43%，與同類型其他區域收益率比，相對吸晴。9月30日至10月5日將展開募集的富邦三年到期亞洲美元債券基金（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）即配置在亞債，擁有高利率優勢且信評展望相對穩定，是投資組合不可或缺的好標的。

該基金擬任經理人黃詩紋表示，中美貿易情勢尚不明朗，經濟前景不確定性仍高，資金持續轉向安全性資產，提供投資債市一大利多，而目標到期債基金是較佳的投資選擇。

目標到期債基金採用「目標到期債投資策略」，簡單來說就是投資人買進此檔基金，透過基金經理人專業管理一籃子債券並持有至到期。

好處就是簡單投資，不用擔心市場震盪、也不需預測進出場時點。而透過經理人的主動與積極管理，還能降低「利率風險、信用風險、違約風險、匯率風險」等4大風險。

此外，富邦三年到期亞洲美元債券基金（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）主要投資於亞洲美元債券，亞洲債整體波動性相對較穩定，投資亞債主要考量亞洲主權債信佳、殖利率相對高、違約率低、財政體質佳且具政經政策題材。

黃詩紋指出，2020年全球GDP預估將從2019年3.3%上揚至3.6%，各地區成長趨勢分歧，貨幣政策緊縮不一，然新興亞洲仍是趨動經濟成長力的主要關鍵，預估明年GDP仍將強勁成長6.3%的幅度。

即使美中貿易戰疑慮未除、英國脫歐事件延宕、歐洲地緣政治風險等，但亞洲國家受惠官方題材利多，以及擴張財政加持之下，今、明兩年仍將維持高速經濟成長。

因此，黃詩紋建議想要布局債市的投資人，仍可以亞債為配置的選擇。富邦三年到期亞洲美元債券基金（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資採多元分散，多國別且多重產業，廣泛布局。

基金配置以亞洲美元債券為主要訴求，期初規劃投資等級債券比重逾七成五、整體基金平均存續期間將控制在二至三年且投資標的主要以跨國企業／世界500大企業、產業龍頭企業及政府國企相關為主。

債券配息富邦

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