Fed降息1碼 新台幣開盤貶1.9分

2019-09-19 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（19）日早盤以31.019元兌1美元，貶值1.9分開出。

一如市場預期，美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，為今年第二度調降基準利率，美元指數則在利率決策會議公布之後上漲。

新台幣本周以來，每日盤中升破31元，但尾盤總是收在31元價位之上，昨天以31元兌1美元整數作收，31字頭匯價又多守住一天。

今早新台幣貶值開出之後，在31元附近震盪；央行下午理監事會議前，市場觀望氣氛濃厚。