沒有杜英宗的南山人壽 面臨三大嚴峻挑戰

2019-09-19 09:00 聯合新聞網 文章提供／遠見



南山人壽斥資百億的新系統「境界」去年九月上線後不斷出包，金管會下令董事長杜英宗停職兩年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 南山人壽董事長杜英宗遭金管會停職、南山人壽也被重罰3600萬元！禍首就是甫上路滿一週年、花百億元投資的南山新資訊系統「境界成就」。

這套系統平台在去年9月10日上線後陸續出現錯誤，被稱為「境界之亂」。原本金管會下最後通牒、要求南山在六月底之前解決所有問題，但期限到了、又拖了兩個半月，金管會終於在昨天（9月17日）開鍘。

開鍘理由列了六大張，保險局長施瓊華還親自宣布說明。其中，最引人注目的，莫過於杜英宗，金管會表示，杜英宗要負決策失當、未善盡督導南山人壽辦理「境界成就計畫專案」之責，因為此案嚴重影響保戶權益及公司正常營運，有礙公司健全經營。

歸納起來，杜英宗有三層失職，造成境界專案從啟動、執行，甚至是最後的改善修補，所有流程連環失控。

這三點，造成南山人壽連環失控

其一是，啟動階段的失控。境界專案2014年4月就啟動，但進度嚴重落後，且追加預算金額龐大，從最早公布的37億元，到金管會裁罰文上的101億元，四年半來預算漲了近兩倍。

金管會認為，主因之一就是杜英宗在重新議約、調整合作模式時，「未尋求外部專家意見並審慎評估，決策顯有失當」。

其二是，上路階段的失控。去年8月29日，南山停止舊資訊系統後，隨即在9月10日上線境界新系統，並非新舊雙軌並行測試，因此在新系統出現問題後，嚴重影響運作的穩定性，導致後續失效、停扣或墊繳的保單累計超過15萬張。

其三是，後續修補階段的失控。今年四月爆出15萬張保單出問題後，金管會、南山人壽與南山工會在4月24日、5月10日連開兩次協調會。據悉，席間金管會主管對南山無法善後感到錯愕，當場抱怨「保險局才幾個人，每天處理境界問題就好了！」

其實，第二次會議前，杜英宗曾提出具體改善規劃，允諾在六月底前穩定運作。沒想到，七月底第三方認證機構查核驗證後，仍有錯帳、扣不到錢、系統失靈等問題，金管會只好做出杜英宗停職兩年的決定。

今年72歲的杜英宗在被停職的這兩年，南山人壽將不能支付或給予任何形式的報酬與福利。這也意味著，他將無法再參與公司的決策。

其實，昨天被金管會處分的，還包括南山人壽前總稽核楊玠青，被調降三成薪酬為期一年，並且三年內不得再任總稽核，裁罰理由是沒有落實第三道内稽防線機制，未善盡執行內部稽核制度。

至於前南山人壽總經理許妙靜，今年4月已被停職，10月回不回得來還未定，目前，南山的高管階層只剩代理總經理范文偉撐盤。

歷經人事大地震的南山人壽，今年已吞下七張金管會罰單、罰金高達4860萬元，再加上昨天，南山產險被罰的600萬元，整體罰金達到5460萬元，占比超過保險局今年罰鍰的55％。

不只董總停職、罰金高築，這個總資產超過四兆的壽險帝國，至少還存在三大挑戰。

還有三大挑戰等著南山

首先是，「境界之亂」何時終止。金管會雖訂立「一個保戶的權益都不能少」的最高原則，但南山的舊系統已經回不去了，連新舊並行都不可能，只剩下新的境界系統。

斥資百億的新系統，原是台灣最大的FinTech投資案，目標是將南山56年來近百套舊系統整合成單一平台，可彙整南山623萬個保戶、1100萬筆的保單資料。

意即可一條龍串聯前端的需求分析、建議書、保單申請、核保、契約履行，以及各種理賠服務，再連結到諸如投資、財會與績效管理等系統，可說是全球獨一無二的保險IT系統，被視為南山人壽應付「會計界大魔王」國際會計制度IFRS17的秘密武器。

但獨一無二，就是沒人做過。這個杜英宗形容為「big bang」（大爆炸）的境界系統，去年9月上路後，爆發錯帳、停扣、資料誤植、調不到保單等事件。本刊也曾報導過有保戶帳戶憑空匯入100萬，竟然是其他保戶的理賠金。

「境界系統像一個黑洞！我們不知道還有多少保單藏著未爆彈！」南山業務員、工會理事廖素珠說，金管會已經裁罰了，但對業務員和保戶來說，要的是一個穩定的系統。擔心保險業最重要的資產「客戶信任」，正在流失。

第二個挑戰則是投資型保單也在昨天被金管會停售，必須等到投資型商品的資訊系統改善完成，並經第三方專業機構查核驗證、金管會認可後，才能再度銷售。

為什麼只禁投資型保單？南山工會理事長嚴慶龍解釋，因為投資型保單涉及單位數、單位淨值與報酬率等數字連動，一個錯就會連環錯，屆時就很難算出正確數字。

其實，早在今年7月底，就傳出南山的投資型保單將在8月停售，當初南山還發聲明稿澄清，沒想到現在真的停售，對南山來說不啻少了一隻小金雞。今年上半年南山的初年度保費收入，投資型保單貢獻453億元、占了近45％；上半年的總保費收入則逾兩成。現在少了這顆成長引擎，儘管今年上半年大賺222.13億元（稅後獲利）、成為壽險獲利王的南山人壽，看來下半年業績並不樂觀。

第三個挑戰是，南山人壽的上市之路，更加遙遙無期。2011年，尹衍樑集資639億元投資南山人壽，並承諾金管會「南山至少10年不賣」，他延攬有「投銀教父」稱號的杜英宗，此舉被外界解讀是為了推動南山人壽的上市之路。

現在距離「10年之約」僅兩年時間。其實，去年6月，南山人壽即申請興櫃，沒想到金管會開始擬定保險業申請IPO的新版標準，南山因為淨值比、重大勞資爭議等因素被打回票。

新審查準則規定，申請IPO必須近三年未受主管機關重大處分、或罰緩新台幣100萬元以上。今年以來，南山已接到七張罰單，還違反「適法性」指標。除非「違反情況已改正並經主管機關認可」，否則，南山至少三年內無法再提IPO申請，對大股東來說，上市之夢愈來愈遙不可及。

56年的南山人壽面臨「境界」風暴，南山人壽也發聲明表示，會盡快規劃董事長代理人選、盡快改善投資型商品資訊系統，並且強調「營運一切正常，保戶權益不受影響」。

杜英宗被停職後，南山下一步會如何走？如何贏回623萬保戶的心？各界都在等答案。

（作者／林讓均、沈瑜 本文出自2019.09.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）