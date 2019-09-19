杜英宗停職2年 顧立雄：盼南山人壽形塑無杜英宗的文化

2019-09-19 08:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



南山人壽斥資百億的新系統「境界」去年九月上線後不斷出包，金管會下令董事長杜英宗停職兩年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 金管會主委顧立雄昨（18）日出席權民搶百萬記者會，會後接受採訪指出，金管會針對南山人壽的裁罰是有根據，「這麼大的案子，往前看一定會出問題」。對杜英宗的停職兩年考量，主因是該系統一開始風控決策就沒處理好。

停職杜英宗兩年，顧立雄表示，是希望南山人壽能形塑「沒有杜英宗的文化」，但並非是百分之百認為杜英宗不在比較好，而是沒有杜英宗在的南山人壽要怎麼經營，「要來驗證，一個良善公司治理，需要一個強勢領導人還是單純專業經理人」，也希望杜英宗未來即便回歸，也要更尊重專業。

停職兩年是否過重？顧立雄點出幾大原因，包括杜英宗的強勢領導文化下，保單繳費變更事件沒有尊重法務部門建議、投資決策過於個人判斷、核心系統更新沒有尊重外部專家以及內部法遵。

顧立雄表示，杜英宗也許在財務上有長處，但在公司治理上，顧立雄正在查核，沒有杜英宗的南山人壽兩年內，公司治理會如何發展。

顧立雄指出，南山人壽屬於大型壽險公司，重要系統卻交給毫無壽險資訊經驗的愛普軟體公司（SAP）執行，在沒有驗證百分之百不出錯下，讓新系統直接上線，並取代舊系統，造成新舊系統資料無法核對查核驗證，「連哪裡出問題都不知道」。

再加上新投資型保單又持續進入系統，導致原本要全自動操作的新系統，需要人工檢驗，人工成本龐大，資訊部門疲於奔命，問題惡性循環。