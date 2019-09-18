南山遭重罰毀興櫃路？顧立雄說：一段時間有難度

2019-09-18 23:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



南山人壽遭到重罰，將影響興櫃之路。金管會主委顧立雄今（18）日接受媒體提問直言，「目前來看，一段時間有難度」。

根據金管會的保險業IPO標準，除了淨值對資產比率（不含投資型保單）不得低於5.5％或同業平均、保險公司不得有重大勞資爭議等，還附帶近三年內沒有被金管會罰鍰100萬元以上，除非經過金管會認可。

南山人壽遭罰3000萬元，已經超過100萬元標準。顧立雄昨日指出，南山人壽想要登錄IPO，一段時間的確有難度。外界預期，南山人壽必須改善新系統，才能再提出興櫃申請，時效至少將會耗費年以上單位。