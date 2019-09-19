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權證競賽 權民搶百萬開跑

2019-09-19 00:18經濟日報 本報訊

經濟日報昨天舉行第十屆「權民搶百萬」啟動儀式，金管會主委顧立雄親臨致詞，與會者有集保結算所董事長林修銘、證交所董事長許璋瑤、經濟日報社長黃素娟、櫃買中心總經理李愛玲、券商公會理事長賀鳴珩，以及華南永昌證協理張志營、富邦證總經理程明乾、凱基證董事長許道義、中信證董事長陸子元、群益金鼎證董事長王濬智、永豐金證董事長朱士廷、元富證董事長陳俊宏、台新證董事長郭嘉宏、元大證總經理黃維誠、兆豐證協理彭志宏等十大券商代表共同主持。

經濟日報昨天舉行第十屆「權民搶百萬」啟動儀式，十大券商代表共同主持。 記者曾學仁...
經濟日報昨天舉行第十屆「權民搶百萬」啟動儀式，十大券商代表共同主持。 記者曾學仁／攝影
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