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首例!台企銀疑壓低鑑價偷給寬限期 央行開罰

2019-09-18 23:05經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

央行管制豪宅貸款罕見開罰銀行。台企銀（2834）晚間公告因辦理豪宅貸款違反不得給予寬限期規定，遭央行罰鍰100萬元。台企銀表示，違規主因分行單位認為鑑價金額低於豪宅門檻，且客戶貸款成數偏低，所以給予寬限期，但央行規定的豪宅認定門檻，並非銀行自行鑑價後較低的金額，所以開罰。

台企銀發言人、副總經理張志堅指出，此案為去年高雄地區分行承作，鑑價金額低於4,000萬元，以鑑價金額看未達豪宅門檻，所以分行單位評估不適用豪宅放款規定，才會給予2年寬限期。但房屋實際成交價超過7,000萬元，客戶實際貸款金額則為2,000多萬元。

張志堅指出，此案除了分行端不應將央行的豪宅認定標準誤以為是銀行較低的鑑價，而非實際買賣契約價格之外，該個案的房屋實際成交價格為7,000多萬元，比分行進行鑑價的結果高出逾3,000萬元，落差頗大，且分行解釋鑑價低是因客戶不想貸款太多，但其實鑑價高低與貸款金額多寡無關，因此分行是否有疑似為規避豪宅貸款不可有寬限期等規定，而有刻意壓低鑑價便宜行事的情節，台企銀會進一步釐清並檢討懲處相關人員。

張志堅表示，該案為去年所承辦，近期才被金檢發現，因此台企銀還沒有對相關人員做出懲處，但內部已針對此研擬改善措施，包括強化授信審查作業，並佐以系統管控，強化人員教育訓練，宣導央行規定，以及落實各區營運處、總行單位對分行相關貸放業務的複審機制。

根據央行規範，台北市豪宅標準為7,000萬元，新北市為6,000萬元，雙北以外包括高雄為4,000萬元，符合豪宅標準的房貸，最高可貸六成且無寬限期。

豪宅央行台企銀

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