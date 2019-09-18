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央行首次開罰 台企銀違反央行豪宅禁令罰100萬元

2019-09-18 21:56聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台企銀因違反央行豪宅管制禁令，給豪宅寬限期，遭央行開罰100萬元。圖為台企銀總部...
台企銀因違反央行豪宅管制禁令，給豪宅寬限期，遭央行開罰100萬元。圖為台企銀總部。 本報系資料庫
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台企銀今天晚上發佈重大訊息，因違反央行豪宅管制禁令，給豪宅寬限期，遭央行開罰100萬元。這是央行2010年實施選擇性信用管制以來，首次有銀行因違反豪宅禁令遭罰。

因應房市飆漲，央行自2010年開始實施選擇性信用管制，2012年訂出豪宅訂出管制措施，逐步修正後，目前實施的是2016年的「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貸款業務規定」為央行豪宅貸款禁令。

央行豪宅貸款禁令規定，金融機構承作豪宅貸款不得有寬限期。不過，金管會金檢台企銀時，發現台企銀房貸案件有問題，居然給豪宅貸款寬限期，並出具檢查意見。央行再依據金管會的檢查意見，並進行金檢後開罰。

台企銀高層表示，此案是發生在高雄，依據央行規定，依鑑價或買賣價孰高認定高雄住宅超過4000萬元就屬豪宅禁令管制範圍。

台企銀高層指出，此案是高雄一間店面，交易價格達7000萬元，但鑑價不到4000萬元且借款人不需要那麼多錢，因此分行採孰低認定此店面價格為3000多萬元，放款2000多萬元，並給予2年寬限期。但在金管會金檢時被揪出，並移送央行處置。

台企銀表示，此案因金額小，不用提報總行核貸。未來將再強化授信審查作業，並佐以系統管控。

財金高層表示，央行實施選擇性信用管制以來從未開罰，銀行初次違反歸定且情節不重大，央行都是以勸導的方式來處置。此次台企銀被罰，恐怕情節不輕。

央行豪宅台企銀

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