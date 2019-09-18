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南山人壽系統大亂金管會開鍘 顧立雄：希望杜英宗回來能更尊重專業

2019-09-18 18:35聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

金管會昨下重手，對南山人壽新系統大亂重罰3000萬、命令董事長杜英宗停職兩年。金管會主委顧立雄今天談到杜英宗直言，杜英宗兩年後如果要回南山，希望他可以改變強勢的領導作風，能變得更尊重專業判斷，「我認為在南山這段改善的時間杜英宗不要插手，給南山兩年時間來看看。」

金管會昨下令杜英宗停職兩年，沒有直接選擇解職，顧立雄今說：「杜英宗董事長在的時間內並沒有處理好這件事，從一開始採購決策到風險控管都是，我認為在改善這段時間杜英宗不要插手，給南山兩年時間來看看。」

顧立雄說，希望南山在這兩年可以形塑沒有杜英宗的文化，杜英宗強勢的領導文化，在他不在的這段時間，也許南山會再找出一條好的路出來，給出兩年的時間，就是想看看沒有杜英宗的南山是如何經營。他也表示，如果杜英宗兩年後回任，希望他能改變其領導作風，更尊重專業的判斷，像上次保單繳費變更事件，杜英宗沒有尊重法務部門的建議，投資決策過程也有個人判斷，核心系統的電腦更新也沒有尊重專業，包括外部專家跟內部法遵的意見。

南山的系統何時才能改善完？顧立雄說，現在最急要解決的是投資型保單的問題，一定要馬上改善，至於整個核心系統如何處理，確實要給南山一點時間，金管會同意給南山四個月的時間，也就是年底前要弄好。

顧立雄強調，監理機關是從保戶權益來看，不是為了處罰某一個人，最根本的問題是南山這麼大一家保險公司，保單數目非常多，任何一張保單在新系統上如何確保權益，甚至後續進來的保單，保戶權益是否受到損害，這才是金管會關注的重點。

談到南山的系統缺失，顧立雄也語帶無奈的說，從一開始系統更新、風險控管、採購作業都有問題，這麼大系統交給德國SAP公司，這家公司沒有做過類似系統的經驗，既然如此就應該從小規模做起，每做一個系統更新就提前測試，驗證沒有任何問題才上線，但南山完全沒有，直接把整個舊系統換掉，舊系統完全沒有新資料輸入，導致新舊系統沒有辦法平行。如果舊系統還在，還可以用舊系統驗證新系統，現在沒辦法用舊系統驗證，哪個地方出錯都不知道，「金管會通報單幾乎每幾天就要接一次，說今天又有保戶反映投資型保單下錯單、單位錯、金額錯。」

顧立雄也說，南山原本的設想是新系統採全自動操作，但事實上做不到，常常要回去做人工檢測，又沒辦法知道系統哪裡有問題，只能不斷用人工做檢測，人工付出成本相當龐大，像是15萬張停效保單為何一直無法確認完，就是因為新的問題一直在發生，對南山的人員來說是疲於奔命。

金管會主委顧立雄。本報資料照片
金管會主委顧立雄。本報資料照片
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杜英宗保單顧立雄

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