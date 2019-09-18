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第十屆「權民搶百萬」啟動記者會

2019-09-18 17:54聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，金管會主委顧立雄、證交所董事長許璋瑤、櫃買中心總經理李愛玲、集保結算所董事長林修銘、券商公會理事長賀鳴珩、經濟日報社長黃素娟及華南永昌證券張志營、富邦證券陳明乾、凱基證券許道義、中信證券陸子元、群益證券王濬智、永豐金證券朱士廷、元富證券陳俊宏、台新證券郭嘉宏、元大證券黃維誠、兆豐證券彭志宏等十大券商共同主持啟動儀式。

經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，金管會主委顧立雄（圖）出席致...
經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，金管會主委顧立雄（圖）出席致詞並共同主持啟動儀式。 記者曾學仁／攝影
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經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，金管會主委顧立雄（前排左三）...
經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，金管會主委顧立雄（前排左三）、證交所董事長許璋瑤（前排左二）、櫃買中心總經理李愛玲（前排右二）、集保結算所董事長林修銘（前排左一）、券商公會理事長賀鳴珩（前排右一）、經濟日報社長黃素娟（前排右三）及華南永昌證券張志營（後排左起）、富邦證券陳明乾、凱基證券許道義、中信證券陸子元、群益證券王濬智、永豐金證券朱士廷、元富證券陳俊宏、台新證券郭嘉宏、元大證券黃維誠、兆豐證券彭志宏等十大券商共同主持啟動儀式。 記者曾學仁／攝影
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經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，經濟日報社長黃素娟（圖）出席...
經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，經濟日報社長黃素娟（圖）出席致詞並主持啟動儀式。 記者曾學仁／攝影
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經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，金管會主委顧立雄（前排左三）...
經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，金管會主委顧立雄（前排左三）、證交所董事長許璋瑤（前排左二）、櫃買中心總經理李愛玲（前排右二）、集保結算所董事長林修銘（前排左一）、券商公會理事長賀鳴珩（前排右一）、經濟日報社長黃素娟（前排右三）及華南永昌證券張志營（後排左起）、富邦證券陳明乾、凱基證券許道義、中信證券陸子元、群益證券王濬智、永豐金證券朱士廷、元富證券陳俊宏、台新證券郭嘉宏、元大證券黃維誠、兆豐證券彭志宏等十大券商共同主持啟動儀式。 記者曾學仁／攝影
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經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，券商公會理事長賀鳴珩（圖）出...
經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，券商公會理事長賀鳴珩（圖）出席致詞並共同主持啟動儀式。 記者曾學仁／攝影
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經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，經濟日報社長黃素娟（圖）出席...
經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，經濟日報社長黃素娟（圖）出席致詞並主持啟動儀式。 記者曾學仁／攝影
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經濟日報第十屆「權民搶百萬」啟動儀式下午在台北舉行，金管會主委顧立雄（圖）出席致詞並共同主持啟動儀式。 記者曾學仁／攝影
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