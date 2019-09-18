親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

蔡英文論文讀後感／徐永泰：為何外殼燙金 內頁像傳真紙

【完整提名名單】2020立委選舉 看藍綠各選區對決戰將

科技快速發展 資策會：將加速金融科技破壞式創新

2019-09-18 17:27經濟日報 記者陳美君╱即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）今（18）日指出， 資通訊科技在數位金融發展中扮演關鍵角色，除了傳統金融業者，手機平台、電信業者也藉著掌握行動商務關鍵載體與資訊傳輸地位，切入數位金融領域；產業分析師朱師右表示，新興科技的快速發展、使用者行為模式的改變與金融監理法規的影響等因素，都將加速金融科技的破壞式創新，對金融機構帶來全面性的衝擊。

資策會產業情報研究所指出，展望數位金融發展軌跡，有兩大重要趨勢值得注意，一是將產生新的消費場域、新的經濟行為與需求，二是數位化消費場域有助於平台業者更了解客戶，為平台業者創造便利的客戶資料蒐集管道，進而開發更符合客戶需求的產品與服務。

針對數位金融領域發展，資策會MIC指出，隨著歐盟在2016年通過新支付規範支付服務指令2（Payment Services Directive2, PSD2），全球便掀起一股開放銀行熱潮，各國以英國開放銀行指導方針為基礎，推出自己的開放銀行標準，金融科技發展也隨之產生本質上的改變，那便是企業可透過開放API，借力金融科技業者力量，開發出各種創新應用，將服務延伸至過去無法觸及的領域，從而創造出新的生態系統與商業模式。

對傳統金融業者來說，則可透過開放API來攜手科技業者或金融科技新創公司，甚至是金融消費者，打造新一波金融科技生態系，透過開放API，金融產品可以碎片化成標準元件，提供策略夥伴以簡單、低成本、快速的方式使用金融服務。

朱師右指出，未來數位金融的創新發展將從生活場景切入，找到運用資料的金融服務進入點，輔以開放銀行的服務，結合電信業、零售業、社群媒體等策略夥伴，借助人工智慧與大數據應用，朝向以消費者為核心的普惠金融服務發展。

金融科技數位金融資策會

相關新聞

南山人壽杜英宗停職2年 顧立雄指他有3大缺失

2019-09-18 18:12

頂級客專屬！全台首張「感應式金屬信用卡」亮相

2019-09-18 17:10

彰銀資金回台系列講座今展開 助客戶掌握先機

2019-09-18 17:06

集保結算所榮獲運動企業認證標章

2019-09-18 14:33

道瓊永續指數 玉山金控蟬聯雙榜

2019-09-18 14:28

還想存人民幣？央行告訴你這五家銀行利率最高

2019-09-18 11:30

南山人壽今年已吃七罰單 內稽內控待強化

2019-09-18 00:10

新系統之亂…南山人壽遭重罰3000萬 董座停職2年

2019-09-18 00:07

跌破眼鏡！ 8月人民幣存款逆勢增

2019-09-17 23:50

私募股權論壇下月登場 企業接班產業轉型聚焦

2019-09-17 23:45

大馬銀行 擬來台發伊斯蘭債

2019-09-17 23:45

北富銀雅加達辦事處開幕

2019-09-17 23:44

一銀 拿下加國43億聯貸案

2019-09-17 23:36

央行出手 台幣終止連八升

2019-09-17 23:31

壽險初年保費 轉為負成長

2019-09-17 23:30

人民幣國際化進程停滯

2019-09-17 23:29

公銀放款中小企 金額大增

2019-09-17 23:29

搶便宜 四大企業發債180億

2019-09-17 23:27

新系統之亂 南山重罰3,000萬

2019-09-17 23:26

寶佳加碼華票 要當最大股東

2019-09-17 23:26

五誘因…吸引企業向公股銀借錢

2019-09-17 23:24

人民幣定存利率 失守3%大關

2019-09-17 23:23

投報率不夠高…5年期公債 買氣不熱

2019-09-17 23:22

人民幣在岸即期匯率 探一周低點

2019-09-17 23:22

新系統不斷出包 南山：保戶權益不變

2019-09-17 23:18

南山人壽系統升級啟示錄 五點不漏

2019-09-17 23:18

金管會：南山問題保單 須逐一確認

2019-09-17 23:18

寶佳的金融戰略 備受關注

2019-09-17 23:17

南山人壽新系統之亂 保戶要如何自保？

2019-09-17 19:35

金融業史上最高！南山人壽今年已吞4,860萬罰單

2019-09-17 18:35

遭金管會重罰 南山人壽：規劃董事長代理人選

2019-09-17 17:29

歷年罕見！南山人壽裁罰案 金管會說明稿長達六頁

2019-09-17 17:03

南山人壽新系統之亂重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

2019-09-17 16:45

神秘美元買盤進場 新台幣終止連八升貶3.3分收31.035

2019-09-17 16:17

又爆發理專挪用客戶千萬 玉山銀承諾負責損失

2019-09-17 14:46

亞幣皆墨為何新台幣獨強？匯銀：因為這些滿手美元的人

2019-09-17 14:07

VISA擴大QR Code支付服務

2019-09-13 01:38

網路投保夯 業界爭取實名認證

2019-09-13 01:38

銀行資料 可存境外雲端

2019-09-13 01:38
看更多

熱門文章

7-8月發票兌獎注意！急著領現虧800元

2019-09-17 20:55

鼎泰豐全球最大旗艦店！四層樓逾400坪 將落腳台灣

2019-09-17 19:37

新系統之亂…南山人壽遭重罰3000萬 董座停職2年

2019-09-18 00:07

華映高層盤算？黃國昌：由政府創紀錄墊償逾12億元

2019-09-18 11:15

聯發科攻5G 外資釋疑

2019-09-18 00:18

還想存人民幣？央行告訴你這五家銀行利率最高

2019-09-18 11:30

跌破眼鏡！ 8月人民幣存款逆勢增

2019-09-17 23:50

南山人壽新系統之亂 保戶要如何自保？

2019-09-17 19:35

南山人壽今年已吃七罰單 內稽內控待強化

2019-09-18 00:10

星宇航空全系列制服 10月2日正式發表

2019-09-18 12:28

鼎泰豐擴張 開最大旗艦店

2019-09-17 23:20

南山人壽系統升級啟示錄 五點不漏

2019-09-17 23:18

桃空職工控追殺罷工組員、缺員嚴重 長榮回應了

2019-09-18 11:23

新系統之亂 南山重罰3,000萬

2019-09-17 23:26

經濟解析／楊應超：只要郭台銘在 就敢投資鴻海

2019-09-18 14:52

宏碁、華碩高層改組 成績單亮眼

2019-09-18 00:15

王雪紅交棒 梅特接手宏達電執行長

2019-09-18 00:12

搶便宜 四大企業發債180億

2019-09-17 23:27

蘋果主導 鴻海加碼印度

2019-09-17 23:37

長榮航：桃空職工試圖以政治力影響裁決 深表遺憾

2019-09-18 11:57

Gogoro得標！半年內於新北設113處電池交換站

2019-09-18 13:02

成衣雙雄 產能大遷徙

2019-09-17 23:35

富士康出貨了…iPhone 11運往全球

2019-09-17 23:34

儒鴻新南向 投資印尼52億

2019-09-18 00:22

宏達電換血 聘洋將任CEO

2019-09-18 00:24

一銀 拿下加國43億聯貸案

2019-09-17 23:36

金管會：南山問題保單 須逐一確認

2019-09-17 23:18

頂級客專屬！全台首張「感應式金屬信用卡」亮相

2019-09-18 17:10

王雪紅閃辭宏達電執行長！新舵手有辦法拯救股價嗎？

2019-09-18 15:40

新系統不斷出包 南山：保戶權益不變

2019-09-17 23:18

人民幣定存利率 失守3%大關

2019-09-17 23:23

郭台銘不選了…鴻海集團市值蒸發近900億

2019-09-18 00:26

陽台加蓋 房屋稅恐增加

2019-09-17 23:42

夏月電價 不提前實施了

2019-09-17 23:35

鼎泰豐董座埋單 帶員工遊峇里島

2019-09-17 23:20

上銀漢諾威展豐收 明年業績將攀高峰

2019-09-17 23:20

寶佳加碼華票 要當最大股東

2019-09-17 23:26

央行出手 台幣終止連八升

2019-09-17 23:31

宏達電新舵手 面臨三大挑戰

2019-09-17 23:36

壽險初年保費 轉為負成長

2019-09-17 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top