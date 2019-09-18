科技快速發展 資策會：將加速金融科技破壞式創新

2019-09-18 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



資策會產業情報研究所（MIC）今（18）日指出， 資通訊科技在數位金融發展中扮演關鍵角色，除了傳統金融業者，手機平台、電信業者也藉著掌握行動商務關鍵載體與資訊傳輸地位，切入數位金融領域；產業分析師朱師右表示，新興科技的快速發展、使用者行為模式的改變與金融監理法規的影響等因素，都將加速金融科技的破壞式創新，對金融機構帶來全面性的衝擊。

資策會產業情報研究所指出，展望數位金融發展軌跡，有兩大重要趨勢值得注意，一是將產生新的消費場域、新的經濟行為與需求，二是數位化消費場域有助於平台業者更了解客戶，為平台業者創造便利的客戶資料蒐集管道，進而開發更符合客戶需求的產品與服務。

針對數位金融領域發展，資策會MIC指出，隨著歐盟在2016年通過新支付規範支付服務指令2（Payment Services Directive2, PSD2），全球便掀起一股開放銀行熱潮，各國以英國開放銀行指導方針為基礎，推出自己的開放銀行標準，金融科技發展也隨之產生本質上的改變，那便是企業可透過開放API，借力金融科技業者力量，開發出各種創新應用，將服務延伸至過去無法觸及的領域，從而創造出新的生態系統與商業模式。

對傳統金融業者來說，則可透過開放API來攜手科技業者或金融科技新創公司，甚至是金融消費者，打造新一波金融科技生態系，透過開放API，金融產品可以碎片化成標準元件，提供策略夥伴以簡單、低成本、快速的方式使用金融服務。

朱師右指出，未來數位金融的創新發展將從生活場景切入，找到運用資料的金融服務進入點，輔以開放銀行的服務，結合電信業、零售業、社群媒體等策略夥伴，借助人工智慧與大數據應用，朝向以消費者為核心的普惠金融服務發展。