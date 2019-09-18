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彰銀資金回台系列講座今展開 助客戶掌握先機

2019-09-18 17:06經濟日報 記者林子桓╱即時報導

為協助客戶順利將境外資金匯回，彰化銀行從客戶角度出發並配合政府政策推動，整合企業及個人精英客戶之需求，陸續於台北、台中、高雄舉辦共三場「境外資金匯回專法系列講座」，首站於今（18）日展開，有超過200名貴賓出席，現場反應熱絡。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」上路滿月，無論個人或營利事業在兩年內將境外資金匯回，就可享第一年8％、第二年10％優惠稅率，若實質投資更可獎勵退還半額稅款，相當於可享最低4%優惠稅率。

彰銀首場講座於台大醫院國際會議中心舉辦，該行董事長凌忠嫄表示，為兼顧利民政策之宣傳以及實務諮詢的需求，本次特別邀請中央稅務部門資深官員以及荷盛國際顧問股份有限公司專業團隊擔任主講人，並結合行內各領域專才組成服務團隊，竭誠提供後續從業務接洽、金融趨勢、投資諮詢、信託業務、財富管理到產業投（融）資等一站式金融服務，協助企業及個人客戶掌握先機，儘早進行資金及財務之規劃，創造銀行與客戶間雙贏的契機。

台北場由財政部賦稅署組長倪麗心擔任開場主講，以深入淺出的方式說明財政部三支箭如何協助資金回臺投資，第1支箭係由五區國稅局設置單一輔導窗口提供稅務專屬服務；第2支箭係頒布資金回台解釋令，規範境外資金匯回免課稅的認定原則及相關證明文件；第3支箭則是8月15日開始施行的資金匯回專法。倪麗心指出，截至8月，財政部已接獲500餘件諮詢案件，預期能夠振興國內產業面的實質投資，並帶動金融業財富管理、授信及證券投資各項業務之發展。

面對大批返鄉資金潮，彰化銀行提供全方位的企個金授信、資金規劃、財富管理等專業服務，本次活動特別針對境外資金匯回實務以及財富管理業務提供經驗分享。

彰化銀行已成立高資產團隊，提供資產規劃、稅務諮詢客製化及家族信託等方案，可透過差異化服務全面檢視客戶的資產配置、提供專屬建議。

彰銀主管表示，針對資金匯回專法規定金融投資上限 25%，以及自由運用上限5%外，需搭配實質投資，建議透過專業分析找出最適合客戶的財務規劃，才能在全球反避稅浪潮下，聰明應對、富傳三代。

彰化銀行18日於台大醫院國際會議中心舉辦首場「境外資金匯回專法系列講座」，現場逾...
彰化銀行18日於台大醫院國際會議中心舉辦首場「境外資金匯回專法系列講座」，現場逾200名貴賓出席，反應相當熱烈。 圖／彰化銀行提供
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彰化銀行董事長凌忠嫄表示，彰銀提供一站式金融服務，協助企業及個人客戶掌握先機，儘...
彰化銀行董事長凌忠嫄表示，彰銀提供一站式金融服務，協助企業及個人客戶掌握先機，儘早進行資金及財務之規劃，創造銀行與客戶間雙贏的契機。彰化銀行／提供
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