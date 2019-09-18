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大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

平均減少94%作業時間 一銀首推虛擬行員運用在四大面向

2019-09-18 12:52經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一銀行於今年第2季正式啟動「機器人流程自動化（Robotic Process Automation，簡稱RPA）平台」，由RPA虛擬行員協助處理繁瑣的高重複性人工作業，以人機專業分工和協作，導入後人工作業時間平均減少94%，達到作業效率及品質同時提升的雙重效益。

一銀表示，現階段第一銀行將RPA運用於四大面向，一、非個人客戶及線上小額信貸的徵信資料調查；二、各營業單位每二個月營業稅申報；三、總行單位電子收文；四、各項管理報表編製作業等，導入RPA後人工作業時間平均減少94%，成效良好。

顯著的成效歸因於第一銀行事先規劃一套RPA導入的評估標準程序，各項人工作業在決定導入RPA前，須先依標準程序評估技術面的可行程度，以及業務面的策略價值和流程標準化程度，綜合評定各作業導入RPA的可行性與投資報酬率高低順序，擘劃出符合經營策略與效益的RPA導入路線圖，再依序逐步導入。

未來第一銀行將陸續推廣RPA虛擬行員到全行服務，協助員工處理例行性或客戶服務相關作業，縮短客戶申請金融服務的等待時間，持續為客戶帶來更為簡便、快速和可靠的金融服務體驗。

第一銀行機器人流程自動化（RPA）正式上工，提升工作效能，人工作業時間平均減少9...
第一銀行機器人流程自動化（RPA）正式上工，提升工作效能，人工作業時間平均減少94%。 圖／第一銀行提供
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第一銀行營業稅

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