不畏年改效應 教師族群三大保障打造退休鐵飯碗

2019-09-18 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



一年一度教師節將至，恰逢周末假期，不少景點推出教師節優惠要讓教師們好好放鬆。不過，許多教師們可能正在擔憂年金改革後，該如何為自己準備退休金，才能維持退休後的生活品質。全球人壽建議教師族群，可及早透過醫療、失能保障及年金險為自己安排退休後可能的醫療照護費用及生活費用等，就能逐步為自己打造「退休鐵飯碗」。

全球人壽表示，隨著退休金制度的改變，教師們得好好為自己的保障及財務做好目標規劃，才能有效地降低退休後的不確定性。建議可以從退休後會面臨的「老、病、失能」等問題進行保障的規劃。首先以「病、失能」的保障為優先，可透過失能扶助險及實支實付醫療險獲得保障；其次，才是「老」的退休金規劃，可考慮規劃年金險。

在醫療保障方面，應檢視是否已經投保實支實付醫療險以及保障額度是否足夠，如果發現已投保的保障額度不足，可以透過保額調整的方式或再投保第二張實支實付醫療險，投保第二張實支實付醫療險前，須先確認保險公司是否接受副本理賠。

此外，全球人壽提醒，大部分一年期的實支實付醫療險都只保障至75歲，面對高齡社會的趨勢，建議教師們可以透過投保終身醫療險的規劃，趁早補足高齡醫療保障缺口。高齡醫療保障規劃至少應包含住院醫療日額、住院雜費及手術醫療費，以維持高齡時期的醫療品質。

在長期照顧方面，應檢視是否已經備妥在不幸失能後需要被長期照顧時的保障。在保障的規劃上，建議可以先投保失能扶助險，而且月給付的保額至少要能夠彌補看護費及日常生活用品費，以補足失能後所產生的風險缺口。

在退休金方面，教師族跟上班族一樣也要為退休金做準備，首先，準備退休金的兩大原則，一是趁早準備，透過時間來減輕準備退休金的負擔，二是堅持有紀律地持續累積。

然而累積退休金的同時，許多教師們可能同時肩負著家庭經濟重任。因此，全球人壽建議，投保具有未來可轉入投保即期年金險的利變增額壽險是聰明的選擇。

老師們透過投保利變增額壽險，退休前可作為家庭保障，退休時再善用其可轉年金權利，選擇將其轉入投保即期年金險，作為退休金源，享年金年年領、終身領，降低退休金政策不確定性帶來的衝擊與影響，維持退休後的生活品質。

全球人壽表示，退休後不論想追求什麼夢想，都要有經濟作後盾。退休的生活品質可從「身、心、靈、錢」四大面向規劃，生理與心理都要保持健康。因此唯有同時擁有醫療、照護及穩定金流的保障，預先為自己打造「退休鐵飯碗」，才能輕鬆享受退休生活。