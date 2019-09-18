還想存人民幣？央行告訴你這五家銀行利率最高

2019-09-18 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



央行。 報系資料照 分享 facebook 國銀人民幣定存利率，全面失守3%大關。根據中央銀行昨（17）日提供的最新資料，各銀行推出的人民幣定存專案利率，最高水準為陽信銀行的1年期定存，利率為2.8%，相較於7月，國銀推出的人民幣1年期利率還有3%水準，人民幣各天期的定存利率全數回到「2」字頭，且短期之內恐怕是回不去了。

央行官員昨日分析：「中國大陸持續放錢，市場資金愈來愈寬鬆，人民幣存款利率自然也會隨之走跌。」

銀行主管指出，人民幣匯率8月重貶，導致人民幣與新台幣間的交叉匯率跌至4.37元，為2017年5月以來，兩年三個月最低水準。

人民幣利率、匯率雙雙下滑，讓國內散戶紛紛棄守人民幣定存，但又不甘心「認賠」、賣在最低點，因此，投資人仍以持有人民幣，並轉投人民幣基金、投資型保單等金融商品之中，靜候人民幣匯率反彈。

央行提供最新資料顯示，放眼國銀推出的人民幣專案存款，各天期利率最高者，分別為：1個月期，花旗銀行利率2.5%；3個月期，凱基銀行利率2.5%；6個月期，上海商銀利率2.78%，9個月期，日盛銀行利率2.55%，1年期，陽信銀行利率2.8%。

進一步和7月底相較，1個月期的最高定存利率下跌0.3個百分點，3個月期下跌0.2個百分點，6個月下跌0.02個百分點，9個月下滑0.35個百分點，1年期也減少0.2個百分點，全都跌破「3」字頭。