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新系統之亂…南山人壽遭重罰3000萬 董座停職2年

2019-09-18 00:07聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

南山人壽斥資百億的新系統「境界」去年九月上線後不斷出包，金管會下令董事長杜英宗停...
南山人壽斥資百億的新系統「境界」去年九月上線後不斷出包，金管會下令董事長杜英宗停職兩年。 圖／聯合報系資料照片
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南山人壽斥資百億的新系統「境界」去年九月上線，卻不斷發生保單停效，至少有十五點二萬張保單受影響，甚至投資型保單也發生下錯單等狀況。金管會昨天下重手，對南山人壽祭出金融業史上最大罰單三千萬元，更下令董事長杜英宗停職兩年，且停職期間不得支付任何報酬，創下董座停職期間歷來之最。

金管會保險局今年已對南山開罰七次，累計開罰四八六○萬元，不僅創下金融業新高。若加上南山產物，母子公司合計罰鍰五四六○萬元，超過今年保險業罰鍰一半。

保險局局長施瓊華強調，「南山要確保每一張保單都不能受影響，這是最高指導原則。」且只要是新系統問題，南山都要從寬認定。

南山人壽則表示，尊重主管機關決定，並依指示辦理改善，將會規畫董事長代理人選，暫行代理相關職務，營運一切正常。針對投資型商品資訊系統問題，南山人壽表示，已持續改善，將依主管機關指示完成，盡速恢復投資型保險商品新契約業務，保戶權益不受影響。

南山人壽號稱為打造壽險業最先進的作業系統，五年前開始籌備境界專案，二○一四年和德國思愛普軟體（ＳＡＰ）簽約。保險局表示，南山一開始規畫花費四十九億元，但去年上線後出包連連又再花錢改善，累計總花費達一○一億元；當初因ＳＡＰ不熟悉台灣壽險公司作業，南山人壽還派九名高階主管赴德國，這也未含在百億花費中。

施瓊華說，截至八月底，南山有一千兩百萬張保單，其中十五萬張保單因系統造成停效，金管會之前已要求南山找到所有保戶確認，如果保戶確定繼續繳費，保單效力就會持續。原定到六月底全數完成清查，目前卻還有一千張保單沒找到人。

保險局還發現，南山在投資型保單部分問題更大，由於帳務系統的投資單位數跟透過投信下單的單位數不同，甚至目前系統都還沒辦法抓出錯誤，只能用人工判讀。

保險局除對南山人壽重罰三千萬元，更命令杜英宗停職兩年、前總稽核楊玠青降薪三成且三年不得當總稽核，總經理許妙靜則因日前擅自竄改繳費方式停職半年，要等到十月底才能回任。

施瓊華說，杜英宗決策失當、沒有善盡督導之責，他是新系統的專案負責人，但專案進度嚴重落後，追加預算金額龐大，累積已花費一○一億元。他原本承諾六月底完成改善，到七月時卻還有多項未依照時程改善完。停職後他連辦公室都不能去，兩年期間也不能擔任顧問職，不得領任何報酬跟享受福利。

針對南山人壽保戶，施瓊華建議，投資型保單保戶可直接請南山出具帳單確認實質內容。

保險罰單南山人壽保單金管會杜英宗

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