南山人壽新系統之亂 保戶要如何自保？

2019-09-17 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



南山新系統之亂，金管會今（17）日作出處分，重罰南山人壽，南山有多達1,200萬張保單，保戶該如何自保？金管會保險局長施瓊華表示，有問題的15.2萬張，南山必須逐一跟客戶確認，確保保戶權益，「一張都不能受影響」。

南山人壽新系統出問題，很多保戶關心自己的保單會不會受影響，保戶該如何自保？施瓊華表示，目前已投資部分，可以跟公司查詢保單狀況，公司說明是否依合約作投資，投資獲利情形，也可要求公司出具對帳單等實質內容，讓客戶安心，公司應會積極處理，南山目前有很大人力在做這些確認工作。

之前已知發生停效等有問題的保單有15.2萬張，公司已陸續處理，到8月底止，剩下1,000多張因客戶聯絡不上尚未處理，金管會已要求要逐一跟客戶確認；至於新契約案件，也要求公司要算清楚，讓客戶安心。

施瓊華表示，公司對已產生問題的保單，必須確保保戶權益不能受影響，至於15.2萬張有問題的保單，南山也必須逐張跟客戶確認。

如果客戶發現保單有任何問題，可以跟保險公司釐清，確保權益，施瓊華表示，「一張都不能受到影響」，南山必須每張作確認。

有問題保單大部分是因新系統產生的繳費、契變等問題，類似這種有跟公司產生契約變更，保費可能收到繳費通知，或一段期間未繳費但通知繳費等，都是繳費問題，公司不能說客戶未繳費就停效，必須了解原因，一定要確保客戶權益。

施瓊華說，只要是新系統的問題，公司都要「從寬認定」。

15.2萬件是整個撈出來，不管是否因新系統的停效案件、自動墊繳等，是全部的保單，不止投資型保單。

對於採用最先進的系統，結果卻發生問題，保戶如何相信以後不會再有問題？施瓊華表示，這部分會督促公司繼續優化這個系統，也會發文要求董事會提改善計畫，文下去要儘速改善，暫停投資型保單新契約銷售，就是要求公司儘早改善。

如果董事會決定繼續使用這套系統，結果再出問題怎麼辦？施瓊華說，可以再罰，並依第二次違規事實來作處理。

根據金管會資料，南山人壽投資型保單分離帳戶資產，到第2季止有1,809億元。