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董座遭停職 南山人壽積極規劃代理人

2019-09-17 17:30經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

針對金管會公布「境界成就計劃專案」裁罰案，南山人壽發表聲明指出，南山人壽尊重主管機關之決定，並依指示辦理改善。人事方面，公司將會規劃董事長代理人選，暫行代理相關職務。

南山人壽表示，針對投資型商品資訊系統問題，公司已持續進行改善，將依主管機關指示完成，盡速恢復投資型保險商品新契約業務。

南山人壽並強調，公司營運一切正常，保戶權益不受影響。

南山人壽金管會保險

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