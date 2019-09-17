元大期致力金融創新 蟬聯The Asset國際大獎

2019-09-17 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



元大期貨近日榮獲國際知名期刊《財資雜誌》(The Asset)肯定，獲得「最佳期貨商(BEST DERIVATIVES BROKER)」的企業，且是台灣期貨業唯一一家連續五年獲得此殊榮。此外，元大期貨近期也獲得由證券、期貨主管機關共同舉辦，號稱期貨界奧斯卡金彝獎的「金融創新」、「人才培育」以及「期貨人才」三項大獎，顯示元大期貨深耕國內外期貨市場有成，不論在跨境營運佈局、創新業務投入及智能人才培育的推展，在在深獲各項大獎肯定。

元大期貨總經理周筱玲表示，元大為全台第一家取得槓桿交易商牌照的期貨商，以用戶需求為導向進行創新金融商品的研發，一路發行了外幣保證金、結構型商品、股權選擇權等多項金融商品，成功將期貨金融版圖拓展至店頭市場衍生性金融商品，並以打造金融產業的「智能生態鏈」為主軸，致力於推動創新金融商品與服務，包含線上線下課程串流、雲端策略平台、智能領航顧問會員等多項線上服務功能，搭配自行研發行動下單系統，打造一站式金融服務，滿足投資人最佳化交易體驗。

元大期貨出色的營運成果、多元的智能服務、創新的金融商品是本次獲得主辦單位《The Asset》國際雜誌肯定的關鍵，面對數位匯流的趨勢，元大期貨透過智能生態鏈的建立，降低大眾進入期權市場的門檻。同時，為響應主管機關9月底將發行的富櫃 200 指數期貨，元大期貨也領先全台獨家推出「牛熊權」商品，透過連結台股、富櫃200等不同指數標的，並以千元資金入手的低交易門檻，搭配全台巡迴實體講座、實戰教學，讓更多年輕小資族群進入期貨市場，為創新與公司業務成長持續注入活水。