北富銀雅加達辦事處開幕 搭建「亞洲金橋樑」

2019-09-17 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



受中美貿易戰影響，全球產業鏈轉移動能持續增加，帶動東協各國成為備受國際關注的新興生產基地。為協助台商、當地及跨國企業在東協市場的發展，台北富邦銀行雅加達辦事處於昨(16)日於雅加達威斯汀酒店盛大舉行開幕晚宴，並於今日正式開幕，成為北富銀在海外佈局的第30個服務據點，更是未來居中銜接串聯台港中越星兩岸五地業務的「亞洲金橋樑」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景，除了積極佈局大中華地區及東北亞地區，亦長期耕耘東南亞市場，在印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡都有金控旗下子公司的服務據點。其中，印尼是東南亞重要的經濟體系之一，是許多國際企業及台商優先選擇布局的區域，北富銀雅加達辦事處的成立，不僅是北富銀在印尼的重要起步，也是富邦金控亞洲佈局的新里程碑，富邦期待未來能在印尼開展更多合作機會，並持續將更多優質的金融服務帶到印尼。

北富銀總經理程耀輝表示，選擇在雅加達設立辦事處，不僅想強化對東協市場商機的探索開發，即時反應市場趨勢，偕同新加坡及越南等海外分行提供當地客戶最專業到位的金融服務，更希望雅加達辦事處能發揮「亞洲金橋樑」溝通銜接的作用，結合台灣及印尼兩地的產、官、學、金融，讓北富銀成為台商投資印尼及印尼商投資亞洲的諮詢首選，並且與印尼業者共同合作拓展金融科技，將北富銀在台港中越星的金融資源相互串聯，形成綿密而完整的亞洲金融服務網，全方位滿足企業夥伴在資金、投資、避險及財務等各層面的金融需求。