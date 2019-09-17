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歷年罕見！南山人壽裁罰案 金管會說明稿長達六頁

2019-09-17 17:03經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會17日對南山人壽重罰3,000萬元，五項糾正，並命令暫停投資型保單新契約業...
金管會17日對南山人壽重罰3,000萬元，五項糾正，並命令暫停投資型保單新契約業務，及停止董事長杜英宗職務二年。 圖／聯合報系資料照
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辦理境界成就計畫專案有重大違失，金管會今（17）日對南山人壽重罰3,000萬元，五項糾正，並命令暫停投資型保單新契約業務，及停止董事長杜英宗職務二年，停職期間不得支付任何報酬。

金管會今天對南山人壽的裁罰案，新聞稿說明內容長達六頁，也是歷年罕見，金管會保險局長施瓊華表示，金管會對南山人壽「境界成就計畫案」辦理專案金檢，及針對該專案系統上線造成諸多嚴重問題，發現該專案有嚴重缺失，有礙公司健全經營。

南山人壽的缺失，公司部分包括第一，專案控管作業：專案管理團隊之建立未落實內控三道防線架構，且未就該專案重要內容之研商過程與決議事項建立妥適之內控監督機制，不利內控之有效運作。

該公司內部稽核單位於103.4.30啟動該專案後，遲至106.11.6始就該專案辦理專案查核，未將該專案管理團隊是否有效評估及控制合約內容可能衍生之風險，及履約過程是否建立妥適之內部控制監督機制等項目納入查核，致無法適時提供相關改進建議，不利董事會之有效監督。

又境界系統上線未進行平行測試，或相關完備之替代測試方案，草率匆促取代舊系統上線，致產生諸多問題，影響保戶權益甚鉅；因系統測試範圍不完整及程式功能未完成修復，導致投資型保險商品之系統功能頻繁出錯。

因系統功能問題進行修復，所為之暫停寄發催告通知書及進行系統鎖單動作，亦持續發生保單給付金額錯誤、未正常寄發繳費通知單等情事；依該公司於108.5.9所報「境界計畫具體改善規劃」，截至108.7.31經第三方驗證機構查核驗證結果，仍未依該公司函報時程改善完成，嚴重影響保戶權益及公司正常營運；境界系統有發生作業重大缺失事項，卻未依規定即時向本會辦理重大偶發事件通報，其處理流程欠妥。

第二，採購控管作業：境界專案之採購係直接與特定廠商合作，未依一般採購程序辦理及比價，該公司初始採購即未依其內部採購作業準則辦理，且未能在採購前完整評估掌握專案需求及時程，致專案進度延遲並大幅追加預算；該公司董事會對於合約中攸關合作模式之重要約定及可能風險未詳予審議，並建立控管及因應措施。

且其審計委員會對於該專案主要風險之評估監控及該專案重要事項如執行進度及預算控管等之追蹤處理等有欠妥情事，公司治理之功能有待提升；董事會及審計委員會辦理該專案之預算審議及合約簽署事宜，有未取得或分析外部會計師及律師之意見等欠妥情事。

第三，財務控管作業：該公司因境界系統上線後之投資型保險商品帳務處理系統錯誤，導致帳務不正確，影響財務報表記載不實，且該公司仍無法確認調節金額，影響金額龐大。

在相關人員方面，包括第一，南山人壽董事長杜英宗應負決策失當，未善盡督導南山人壽辦理「境界成就計畫專案」之責，嚴重影響保戶權益及公司正常營運，有礙公司健全經營。

杜英宗自104.8.13起擔任南山人壽董事長，亦為該專案主要負責人，該專案辦理過程進度嚴重落後及追加預算金額龐大，且本專案於重新議約並調整合作模式時，杜英宗卻未尋求外部專家意見並審慎評估，決策顯有失當，另境界系統上線不採平行測試，所採行之替代測試方案亦不完備，嚴重影響系統運作及穩定性，致後續上線後產生諸多問題。

又杜英宗承諾境界系統於108年6月底前能穩定運作，依南山人壽於108.5.9所報「境界計畫具體改善規劃」，亦載明可於108年6月底完成改善，惟經第三方認證機構之查核驗證結果，截至108年7月底發現許多項目未依公司所報時程改善完成，杜英宗未確實善盡督導南山人壽辦理「境界成就計畫專案」之責，嚴重影響保戶權益及公司正常營運，有礙公司健全經營。

第二，南山人壽前總稽核楊君未就本專案辦理情形進行完整查核，未落實第三道內稽防線機制，未善盡執行內部稽核制度之職責，核有輕忽廢弛職務之情事，嚴重有礙公司健全經營。

南山人壽杜英宗金管會

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