南山人壽新系統之亂重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

2019-09-17 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



南山人壽董事長杜英宗。 本報資料照片 分享 facebook 南山人壽去年9月上線的百億新系統不斷出包，金管會今天對南山人壽重罰3000萬元，並且對董事長杜英宗停職兩年，同時命南山人壽停止銷售投資型保單，直到投資型保單系統改善為止。

南山人壽斥資百億的新系統去年9月上線，卻不斷發生保單停效、投資型保單下錯單等狀況，影響保戶權益，金管會主委顧立雄下達最後通牒，要求南山人壽必須在6月底前完成改善。

保險局局長施瓊華說，這顯示南山內控三道防線都失守，依照保險法重罰3000萬元，董事長杜英宗停職兩年，停止販售投資型保單直到系統完善為止。