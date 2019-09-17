又爆發理專挪用客戶千萬 玉山銀承諾負責損失

2019-09-17 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



理專恐怕是各銀行的高風險地雷，金管會主委顧立雄日前才三令五申，要求銀行嚴格恐管理專，今天又爆發玉山銀行的理專挪用客戶資金千萬元、時間長達7年。

對此，玉山銀回應，發現個案後已主動通報主管機關並且移送司法單位偵辦，並已經與受影響的2位客戶聯繫確認，顧客的損失將由玉山銀負責。

至於理專盜用客戶資金的詳細案情，玉山銀再次重申重視顧客權益保障，但偵查不公開。

據指出，玉山銀所爆發的理專盜用客戶資金案，發生在玉山銀行板橋埔墘分行，理專的挪用時間是從2012年至今，作案時間已經長達7年，挪用資金上看千萬元。