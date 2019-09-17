親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

王雪紅卸任宏達電執行長 由梅特爾接手

郭台銘不選 徐巧芯點名「三功臣」

亞幣皆墨為何新台幣獨強？匯銀：因為這些滿手美元的人

2019-09-17 14:07經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

熱錢湧入股匯脫鉤，新台幣今（17）日早盤以31.010元兌1美元，小幅貶值0.8分開出之後，旋即重返30字頭；儘管亞洲主要貨幣今早對美元貶值，但新台幣今日上午仍逕自獨強，午盤以30.976元兌1美元，升值2.6分暫時收，成交金額4.8億美元。

昨日新台幣盤中大漲1角多，站上30字頭，但尾盤硬是收在31.002元價位 ，看得出來有「拉尾盤」；匯銀人士指出，受到匯率操縱國緊箍咒影響，老大出手，手法也不會太強，因此不少出口商已經感受到新台幣升值的壓力，哀聲連連。

匯銀人士表示，台灣市場淺碟，壽險業手上握有大筆美元，早就在海外拋售美元，難免影響國內匯率市場，也造成這一波新台幣對美元獨強現象。

匯銀主管表示，9月起受到中美貿易緊張情勢緩解，中國大陸公布美國商品關稅豁免清單後，美方也釋出善意，將原訂於10月1日上調關稅的措施延至10月15日才執行，帶動非美貨幣反彈走高，但新台幣確實又表現得比其他貨幣強。

預估本周新台幣區間偏升機率高一些，主要是中美貿易局部性協議達成機率不小，人民幣匯價回頭走升，新台幣有機會繼續跟著升，外資持續匯入買超台股，有利新台幣走升。

匯銀主管表示，短期會以美國聯準會公布利率決策為一個時間點，但新台幣也沒有一路獨升條件，前波高點30.850元價位應該會有守，否則壽險、出口商滿手美元，新台幣再強下去，可能出現多殺多情況。

新台幣壽險業

相關新聞

又爆發理專挪用客戶千萬 玉山銀承諾負責損失

2019-09-17 14:46

連8日升值 台幣獨強盤中重返30關

2019-09-17 14:33

信用卡溢繳 退回他其戶頭要手續費

2019-09-17 14:33

貿易戰變數下 法人建議三高配置最妥當

2019-09-17 12:45

純網銀衝擊 未來銀行成功三要素簡單、聰明、安全

2019-09-17 12:16

元大銀導入Open Banking五應用場景 演繹數位生活日常

2019-09-17 11:13

元大銀行導入Open Banking 五大應用場景 演繹數位生活

2019-09-17 11:00

熱錢流入 台幣一度重返30字頭

2019-09-17 01:17

自我清查...你有遺忘的陳年保單嗎？

2019-09-17 01:07

上百億保險金沒人領 金管會下令：窮盡全力也要找到人

2019-09-17 00:56

百億保險金沒人領 限期清理

2019-09-17 00:40

壽險大咖：百億保險金 早就列為準備金

2019-09-17 00:39

道瓊永續指數 玉山金入雙榜

2019-09-17 00:38

元大金綜合服務卓越 入選道瓊永續指數兩獎項

2019-09-17 00:37

第一金 入選世界指數

2019-09-17 00:37

玉山赤道原則+綠色債 發揮正能量

2019-09-17 00:37

王道銀 企業社會責任大躍進

2019-09-17 00:36

美中曝險部位 暴增1,880億

2019-09-17 00:35

金控集團海外獲利 大爆發

2019-09-17 00:35

台壽培訓失智老人守護天使

2019-09-17 00:35

台幣連八升 一度重返30關

2019-09-16 23:38

熱錢湧入 台幣易升難貶

2019-09-16 23:33

勸誘客戶借款買保單 5家銀行挨罰170萬

2019-09-16 21:14

金管會盯上借錢買保單 今天同步開罰五家違規銀行

2019-09-16 19:44

新台幣連8升 創近2個半月高點

2019-09-16 19:28

上百億未付保險金對獲利影響是假議題 竟是這原因

2019-09-16 18:50

出現金融獨角獸？顧立雄：跟金融業合作拓展海外就有機會

2019-09-16 16:37

陸取消QFII排擠台股資金？顧立雄：象徵意義大於實質意義

2019-09-16 16:24

外資匯入 新台幣匯率升5.3分收31.002元

2019-09-16 16:21

新台幣升5.3分 收31.002元

2019-09-16 16:21

熱錢湧入 外資投資台股金額再度站回2,000億美元大關

2019-09-16 16:18

陸全面取消QFII限制 顧立雄：象徵意義大於實質意義

2019-09-16 16:14

若美中談判不如預期 專家：人民幣失望性賣壓出籠

2019-09-16 15:07

上百億保險金找不到人給付列負債 將衝擊保險業獲利

2019-09-16 14:30

買賣屋價金信託保險嗎？銀行或經建公司辦的大不同

2019-09-16 13:02

實支實付醫療險11月8日起限買3張 專家提醒4重點

2019-09-16 12:13

加幣1.83億國際聯貸 一銀多倫多分行首次主辦

2019-09-16 10:48

VISA擴大QR Code支付服務

2019-09-13 01:38

網路投保夯 業界爭取實名認證

2019-09-13 01:38
看更多

熱門文章

震撼彈！嚴凱泰生前未竟之業 裕隆城住宅區傳喊停

2019-09-17 01:27

金管會盯上借錢買保單 今天同步開罰五家違規銀行

2019-09-16 19:44

勸誘客戶借款買保單 5家銀行挨罰170萬

2019-09-16 21:14

裕隆城札哈．哈蒂立面驚艷...但工程難度讓人吃驚

2019-09-17 01:26

星級酒店自助餐喊漲 君悅開第一槍

2019-09-16 17:25

理專挪用千萬元 玉山銀：客戶損失會負責

2019-09-17 12:33

裕隆城不是第一個打退堂鼓的案主 名師作品難度高

2019-09-17 11:23

上百億保險金沒人領 金管會下令：窮盡全力也要找到人

2019-09-17 00:56

百億保險金沒人領 限期清理

2019-09-17 00:40

兩億元標下彰化高鐵產專用地 台商回流購地現象浮現

2019-09-17 11:36

自我清查...你有遺忘的陳年保單嗎？

2019-09-17 01:07

金控集團海外獲利 大爆發

2019-09-17 00:35

台灣首座離岸風場如期完工 這因素很重要

2019-09-16 20:34

王雪紅卸任宏達電執行長 由梅特爾接手

2019-09-17 14:41

河靜鋼廠11月鋼價大跌 中鋼獲利恐受拖累

2019-09-17 01:25

中油下周油價啟動緩漲機制？95汽油超過30元是關鍵

2019-09-16 17:51

SEMI示警：明年半導體市況 沒預期樂觀

2019-09-16 23:45

新台幣連8升 創近2個半月高點

2019-09-16 19:28

陸全面取消QFII限制 顧立雄：象徵意義大於實質意義

2019-09-16 16:14

君悅自助餐凱菲屋 下月起漲價開第一槍

2019-09-17 01:17

國際旅客遊中南部 觀光局攜高鐵推兩人同行一人免費

2019-09-16 16:30

傳裕隆城住宅區喊停 裕隆：務實評估尚未決定

2019-09-17 12:09

壽險大咖：百億保險金 早就列為準備金

2019-09-17 00:39

越鋼盤價跳水 衝擊年底旺季

2019-09-17 01:25

納智捷URX亮相 Q4上市

2019-09-17 01:25

台幣連八升 一度重返30關

2019-09-16 23:38

西門子歌美颯首座歐洲境外機艙組裝廠 落腳台中港

2019-09-16 20:37

亞幣皆墨為何新台幣獨強？匯銀：因為這些滿手美元的人

2019-09-17 14:07

鐵粉注意！麥當勞推出帽T、短褲等居家服飾配件

2019-09-17 10:53

調查：高達72％新創業者 目前尚無營收

2019-09-16 19:56

不動產、股票贈與 須申報

2019-09-17 00:33

上百億未付保險金對獲利影響是假議題 竟是這原因

2019-09-16 18:50

兆豐享樂退專案 首三筆定時定額享終生免申購手續費

2019-09-16 17:48

買股減資列報虧損 二個提醒

2019-09-17 00:33

熱錢流入 台幣一度重返30字頭

2019-09-17 01:17

搭高鐵已成習慣 中秋假期9月15日再創高鐵單日旅運新高

2019-09-17 11:05

林恩平：鏡頭需求有增無減

2019-09-16 23:30

日月光攻5G商機 火力全開

2019-09-16 23:30

油價飆高…運輸、汽車、紡織 恐受衝擊

2019-09-17 01:30

靠一個「秘密資料夾」 BELLAVITA年衝百億營業額

2019-09-17 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top