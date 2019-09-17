亞幣皆墨為何新台幣獨強？匯銀：因為這些滿手美元的人

2019-09-17 14:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



熱錢湧入股匯脫鉤，新台幣今（17）日早盤以31.010元兌1美元，小幅貶值0.8分開出之後，旋即重返30字頭；儘管亞洲主要貨幣今早對美元貶值，但新台幣今日上午仍逕自獨強，午盤以30.976元兌1美元，升值2.6分暫時收，成交金額4.8億美元。

昨日新台幣盤中大漲1角多，站上30字頭，但尾盤硬是收在31.002元價位 ，看得出來有「拉尾盤」；匯銀人士指出，受到匯率操縱國緊箍咒影響，老大出手，手法也不會太強，因此不少出口商已經感受到新台幣升值的壓力，哀聲連連。

匯銀人士表示，台灣市場淺碟，壽險業手上握有大筆美元，早就在海外拋售美元，難免影響國內匯率市場，也造成這一波新台幣對美元獨強現象。

匯銀主管表示，9月起受到中美貿易緊張情勢緩解，中國大陸公布美國商品關稅豁免清單後，美方也釋出善意，將原訂於10月1日上調關稅的措施延至10月15日才執行，帶動非美貨幣反彈走高，但新台幣確實又表現得比其他貨幣強。

預估本周新台幣區間偏升機率高一些，主要是中美貿易局部性協議達成機率不小，人民幣匯價回頭走升，新台幣有機會繼續跟著升，外資持續匯入買超台股，有利新台幣走升。

匯銀主管表示，短期會以美國聯準會公布利率決策為一個時間點，但新台幣也沒有一路獨升條件，前波高點30.850元價位應該會有守，否則壽險、出口商滿手美元，新台幣再強下去，可能出現多殺多情況。