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貿易戰變數下 法人建議三高配置最妥當

2019-09-17 12:45聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

8月美中貿易再掀波瀾，加上各國央行政策轉向寬鬆的雙重效應驅使，資金持續轉往債券資產，帶動國內投信基金規模再度攀高，達3兆6494億元。法人指出，貿易戰仍舊是未來市場的主要變數，建議投資人應提高風險意識，配置高信用評級的債券資產，再搭配高成長或高股息的股票基金，降低投資組合的波動度。

根據投信投顧公會資料統計，截至8月底為止，投信整體基金規模達3兆6494億元，較7月成長4.55%，續創單月新高。

若按類型區分，跨國指數股票型基金規模再增加1106億元，其次是國內貨幣市場型、跨國一般債券型基金，各增加534、170億元；反觀跨國多重資產、國內指數股票型基金各減少375、133億元，顯示資金流向債券資產的方向沒有改變。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，8月美中貿易再掀波瀾，導致全球政經風險飆高，資金幾乎全數往債券市場流動，美債殖利率也出現倒掛情形。然而，依歷史經驗顯示，殖利率反轉後，平均至少約1、2年時間，才會看到經濟衰退的現象，而這段期間，美股都能再創新高，因此，現在就斷言景氣衰退、退出股市，似乎稍嫌過早。

葉菀婷認為，美股強勢的年代尚未結束，惟貿易戰短期和解機率不高，仍是未來市場的主要變數，所以投資人若能提高風險意識，均衡布局股票、債券資產，有機會否極泰來。

操作上，建議配置美國投資級債、公債等高信用評級的債券外，也要兼顧成長的機會，布局趨勢明確、受貿易戰影響有限的AI相關產業型基金，及長期營運穩健、配發高股利的水電瓦斯等公用事業基金，以降低投資組合的波動度，達到攻守兼備的效果。

債券貿易戰

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