純網銀衝擊 未來銀行成功三要素簡單、聰明、安全

2019-09-17 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



金管會宣布發放三家純網銀執照，在這個已經過於飽和的金融市場裡，又多了三隻鯰魚，KPMG安侯企業管理顧問公司數位金融顧問服務部執行副總劉彥伯表示，金融業將在未來10年內面臨新衝擊，銀行需積極思考如何因應這個新挑戰。

劉彥伯表示，客戶對於理財、支付、貸款等需求仍會持續存在，因此，未來銀行的成功要素建立在三個S上，簡單Simple、聰明Smart、安全Secure，讓銀行的服務更加貼近消費者的需求。

KPMG安侯企業管理顧問公司數位金融顧問服務部副總賴偉晏則建議，金融業者在應用新興科技的同時，應更從貼近消費者的觀點，建立有別於傳統銀行的品牌形象及產品服務，真正以客戶個人化為核心的銀行，才是未來數位銀行的發展機會。

面對消費者生活型態的改變，銀行的轉變與革新勢在必行；劉彥伯表示，越快進行數位能力提升與轉型的銀行，將能成為業界的領導者。