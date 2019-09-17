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純網銀衝擊 未來銀行成功三要素簡單、聰明、安全

2019-09-17 12:16經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

金管會宣布發放三家純網銀執照，在這個已經過於飽和的金融市場裡，又多了三隻鯰魚，KPMG安侯企業管理顧問公司數位金融顧問服務部執行副總劉彥伯表示，金融業將在未來10年內面臨新衝擊，銀行需積極思考如何因應這個新挑戰。

劉彥伯表示，客戶對於理財、支付、貸款等需求仍會持續存在，因此，未來銀行的成功要素建立在三個S上，簡單Simple、聰明Smart、安全Secure，讓銀行的服務更加貼近消費者的需求。

KPMG安侯企業管理顧問公司數位金融顧問服務部副總賴偉晏則建議，金融業者在應用新興科技的同時，應更從貼近消費者的觀點，建立有別於傳統銀行的品牌形象及產品服務，真正以客戶個人化為核心的銀行，才是未來數位銀行的發展機會。

面對消費者生活型態的改變，銀行的轉變與革新勢在必行；劉彥伯表示，越快進行數位能力提升與轉型的銀行，將能成為業界的領導者。

賴偉晏指出，利用體驗設計與新技術的融合來抓緊客戶需求，並與其他服務供應商進行合作，能開創新的商業模式與生態圈。銀行透過更多元的角度重塑客戶工作、生活和娛樂的行為軌跡，分析出更有價值的服務 ，來幫助消費者管理日益複雜的生活，將可提高客戶黏著度，並贏取未來客戶的信任感 。

純網銀上路，銀行業面臨新考驗，會計師認為，未來銀行要成功必須掌握簡單、聰明、安全...
純網銀上路，銀行業面臨新考驗，會計師認為，未來銀行要成功必須掌握簡單、聰明、安全三要素。圖／第一銀行提供
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