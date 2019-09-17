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元大銀行導入Open Banking 五大應用場景 演繹數位生活

2019-09-17 11:00經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

為建構場景金融，並將數位科技融入消費者的日常生活，元大銀行宣布導入OpenBanking，並與多家金流支付、資訊整合、身分識別、數位行銷及Fintech新創業者構築策盟戰線，首波將攜手「中光電智能雲服」、「CWMoney」、「麻布記帳(Moneybook)」等業者，及元大金控集團子公司「元大人壽」，透過開放應用程式介面（OpenAPI）模式，打造推動「金融資訊」、「身分識別」、「支付應用」、「生活繳費」與「行銷推廣」五大應用場景，逐步提供消費者具個人化的數位金融服務。

自從元大銀行於今(2019)年3月加入財金公司「開放API研究暨應用發展委員會」，成為首波完成平台上架的金融機構之一後，就立即與合作夥伴投入各式應用場景研究，希望創造更多良好的客戶體驗、打破金融資訊取得的障礙、讓金融變得更生活化。

什麼是場景金融？以合作的「元大人壽網路投保專區」應用場景來說，客戶可透過手機或電腦點選功能選單，馬上就能進行保險商品查詢、保險組合推薦，並能依據客戶條件進行投保試算，同時更根據客戶的保單目的、需求樣態等條件，經系統抓取銀行最新產品資訊進行比對分析後，自動建議客戶使用適合的信用卡產品。

而與Fintech新創業者合作，則是主打個人帳務整合服務，除了提供匯利率、信用卡產品等資訊，未來只要客戶授權同意，業者可透過嚴密的資料安全管控，取得銀行端的商品或服務資訊，提供客戶多元化服務，可掌握個人全面性的帳戶餘額資訊、資產配置情形，以利選擇合適的理財與投資方式。

此外，鑒於目前金融業Open API運用以行動裝置APP的使用場景居多，元大銀行為了做出差異化的服務，與資訊整合業及零售業首度跨界合作，整合OpenAPI與元大銀行「人臉辨識行銷系統」專利，將機器視覺及行為演算等核心技術，提供使用者合適產品資訊一站式的行銷體驗。透過此應用模式的試行，可以有效整合人臉辨識技術與產品推薦的行銷服務，未來還能與異業合作，提升互相導客的新零售商業模式。

元大銀行表示，正因體認到純網銀、Fintech新創公司及新零售對金融業的挑戰，將轉化為策略合作方式，共同搭建場景金融積極應戰，對內積極進行全行數位轉型，深耕創新專利研究發展，今年度以來，已取得六項金融專利；對外則發展「新金融X新零售」的雙贏模式，並於今(108)年9~11月在元大銀行華山分行金融文創空間展開為期三個月的「想像你的數位生活」策展，即是場景金融概念應用的實驗場域。

開放銀行(Open Banking)的導入，讓銀行與金融科技業者可進一步的深入合作，提供更貼近消費者需求的服務。元大銀行深耕數位金融服務，將持續積極布局開放銀行（Openbanking）藍圖，打造更多跨產業的共同生態圈，提供客戶享受更多元的數位金融服務，在您生活的每一刻，提供您各式服務與有用的資訊，”Openeverything! ”才是與未來世界接軌真正的重點!

元大金控數位金融Fintech

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