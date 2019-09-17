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馬英九三個知道原來「意有所指」 郭台銘真這麼做了

自我清查 你有遺忘的陳年保單嗎

2019-09-17 01:07聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

家屬到戶政事務所辦理親屬死亡登記時，可同時免費申請通報壽險公會，公會將提供資訊給...
家屬到戶政事務所辦理親屬死亡登記時，可同時免費申請通報壽險公會，公會將提供資訊給保險公司查詢。圖／聯合報系資料照片
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金管會主委顧立雄昨證實，保險業歷年來累積找不到人來領的保險金高達上百億元。除了保險公司應積極找人外，民眾可清查自身與家人是否有被遺忘的陳年保單

保險金未領，很常發生在家屬不清楚過世親人生前買了哪些保單。其實從二○一六年九月開始，家屬到戶政事務所辦理親屬死亡登記時，可同時免費申請通報壽險公會，戶政機關會將資訊轉給壽險公會，公會將提供資訊給保險公司查詢，由保險公司主動通知保單受益人。

但因戶政機關僅作為傳遞資訊的角色，如果去戶政事務所辦理死亡登記的並非保單受益人，可能就無法知道過世親人的保單理賠情況，也無法獲得身故者的保單清冊，且若保險公司跟受益人失聯，也無法立即理賠。

另一項方法是直接向壽險公會申請，附上身分證正反面影本、過世親人除戶的戶籍謄本正本等資料，若申請人跟過世親人並非父母、子女、配偶等親戚關係，還需附上利害關係人資格證明，證明是最優先順位的法定繼承人或身故者的法定代理人，同時需繳交查詢工本費。

但業者也指出，因為由戶政機關轉送的身故者資料，當中並不會註明死因，若身故者生前有投保意外險，保險公司還會再花費時間了解死因是否是因外力導致。

據壽險公會統計，透過戶政機關轉送身故者資料，從二○一六年九月開始到二○一八年二月底，受理申請件數逾十六萬件，理賠金額超過五五○億元。

保險顧立雄身分證理賠壽險保單保險金
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