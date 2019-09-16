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金管會盯上借錢買保單 今天同步開罰五家違規銀行

2019-09-16 19:44經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會今（16）日一口氣開罰八家金融機構。 圖／聯合報系資料照片
金管會今（16）日一口氣開罰八家金融機構。 圖／聯合報系資料照片
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金管會禁止金融機構勸誘客戶借錢買保單，也盯上銀行保經代業務，今（16）日一口氣開罰八家金融機構，其中有五家銀行的共同缺失，就是有保戶借款來買保單，業務員卻未正確說明保費來源。

金管會表示，安泰銀行因違反違反保險法相關法令，罰40萬元，並限期一個月改正。

主要是公司辦理保險經紀人業務，行銷通告內容有保費調漲或停售保險商品等用語情事；以及公司辦理保險經紀人業務，有保戶以借款方式購買保單，業務員填載業務員報告書未正確說明保費來源。

花旗（台灣）罰60萬元及糾正，並限期一個月改正。缺失包括公司代理房貸借款人投保住宅火災保險作業，未經要保人同意即增加投保項目。以及公司辦理保險代理人業務，有保戶以借款方式購買保單，業務員填載業務員報告書未正確說明保費來源等。

中信銀罰30萬元、三項糾正，並限期一個月改正。缺失包括公司辦理保險代理人業務，對保戶以借款方式購買投資型保險商品，有未在業務員報告書正確說明保費來源等情事。以及公司辦理電話行銷有未在通話之初取得受話人同意全程錄音情事；有未在業務員離職後五日內辦理註銷登錄情事等。

華銀罰20萬元，並限期一個月改正。主要是公司及所合併消滅的華銀保險代理人公司辦理保險代理人業務，有相關缺失，包括對保戶以借款方式購買投資型保險，有未在業務員報告書正確說明原因及保費來源情事。以及對大額保費的資金來源非由保險契約當事人繳款案件，未就要保人及繳款人業務關係的目的及性質予以瞭解等。

彰銀罰20萬元，並限期一個月改正。主要是公司辦理保險代理人業務，有缺失，包括對保戶以借款方式購買投資型保險商品，有未在業務員報告書正確說明保費來源情事；及辦理客戶「投資風險屬性評量表」的評估作業有欠妥事項等。

此外，富邦產險在辦理房貸借款人投保住宅火災保險作業，核保時未檢視要、被保險人的簽章即同意承保，及增加投保項目，罰60萬元。

環華證金因違反洗錢防制法規定，罰50萬元。以及國泰人壽因業務人員使用的行動投保APP資料更改，管控設計有欠妥善等缺失，被處四項糾正。

保險保單金管會
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