關注高齡議題 台灣人壽致力成失智老人守護天使

2019-09-16 19:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託金控子公司台灣人壽長期關注高齡議題，繼去年舉辦長照資源整合課程後，今年更擴大規模，為全體業務同仁舉辦進階課程－「我們與長照的距離」，再度與弘道老人福利基金會合作，並結合老人福利推動聯盟的失智症老人守護天使認證課程，讓業務同仁能成為失智症老人的守護天使，在台灣各社區守護每位失智長輩，預計將會有近萬名參與者。

根據世界衛生組織估計，全球平均每三秒鐘就新增一位失智症患者，而台灣失智症協會更推估，未來將近50年的時間，台灣失智人口數將以每40分鐘就增加一位失智者的速度成長著。

依照衛生福利部估算，2015年台灣失智症的醫療、非醫療成本及非正式照顧成本費用，金額高達新台幣2,097億元，更有學者也估算，失智12年約需花費1,400萬元，可還不包括醫療及基本生活費用，可見失智症對患者本身或照顧者在照顧上已是沉重的負擔，還得要面對經濟上的壓力。

台灣人壽表示，去年推出的長照資源整合課程，共計吸引逾5,000位業務同仁投入，並在經過課程洗禮後，成為長照尖兵，將長照資源的連結帶到每個客戶家中，若遇到有長照需求問題時，皆能第一時間提供客戶目前政府或民間提供的長照資源連結，大大提升服務價值。