上百億未付保險金對獲利影響是假議題 原因是...

2019-09-16 18:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



市場今（16）日傳出，壽險業上百億元應付未付的保險金，將衝擊壽險公司獲利。不過，國泰人壽、新光人壽、南山人壽、台灣人壽等大型壽險公司都說，沒有影響，或是影響有限。

多家大型壽險業者不約而同直斥，這是假議題，綜合他們的說法，主要原因有三。

一是有的壽險公司比較有良心，從來沒有把這筆，壽險公司應該付給保戶的錢，轉列為公司的收入，而是一直擺在準備金科目，自然無增提準備金的需要，例如國泰人壽。

二是有的壽險公司早在2012年或是去年，就已經把改列在收入科目的應付款，全部轉至負債項下的準備金科目，同樣無增提準備金的需要，前者如台灣人壽，後者如南山人壽。

三是有的壽險公司這兩年努力尋找受益人、積極處理應付款項，應付未付的保險金所剩不多，增提準備金的壓力自然不大，例如新光人壽。

大型壽險公司主管指出，壽險業原本會把超過兩年的保險金應付款，從公司資產負債表下的負債科目，改成損益表的收入科目，不過，金管會三、四年前，已經禁止業者這麼做。

金管會為維護保戶權益，今年進一步要求，先前帳列收入的應付未付保險金，如果還是沒支付給受益人，今年底必須全數提列成負債項下的準備金，也因如此，衝擊壽險公司獲利的「臆測之詞」，近日甚囂塵上。