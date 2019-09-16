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一銀多倫多分行首次主辦 H&W加幣1.83億元聯貸案

2019-09-16 17:57經濟日報 記者林子桓╱即時報導

第一銀行力拚今年海外獲利貢獻比重達五成，開闢國際聯貸新市場，該行總經理鄭美玲於中秋節專程赴加拿大，完成多倫多分行首宗國際聯貸主辦案件，此聯貸案金額加幣1.83億元（約新台幣43億元）。

此聯貸案由第一銀行主辦加拿大H&W Development Corporation 3.5年期、加幣1.83億元聯貸案，參貸行包括加拿大當地第六大金融集團Desjardins、兆豐國際商業銀行加拿大分行及中國工商銀行（加拿大），資金用途為提供H&W Development Corporation興建位於加拿大大多倫多地區萬錦市住宅大樓Vendome Markham之用。

第一銀行表示，Vendome Markham是H&W Development Corporation繼2017年成功開發Fontana建案後，再度隆重推出南、北二棟地上18層、地下二層，共計517戶住宅大樓。

H&W Development Corporation 1998年8月成立於加拿大多倫多，王興富移民加拿大30餘年，經營理念融合東西方文化哲學及價值觀，於不動產營建、開發及管理均擁有長期豐富經驗，除1998年成功投資興建素有多倫多「小台北」之稱Metrosquare Plaza「大都會廣場」商辦大樓外，另二商場Bamburgh Gardens及Birchwood Property營運狀況亦均相當良好。

第一銀行此次統籌主辦Vendome Markham建築融資聯貸案，是與H&W Development Corporation自2010年以來第4次攜手合作，本案預計於2020年2月底首次動撥，並於2023年8月完工。

第一銀行主辦加拿大H&W Development Corporation 3.5...
第一銀行主辦加拿大H&W Development Corporation 3.5年期、加幣1.83億元聯貸案，在第一銀行總經理鄭美玲（左）及H&W Development Corporation董事長王興富（右）共同主持下完成簽約。第一銀行／提供
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加拿大第一銀行多倫多
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