道瓊永續指數評選出爐 第一金再入「世界指數」成分股

2019-09-16 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



2019道瓊永續指數（DJSI）最新評選結果出爐，第一金控除再度入選最高等級「世界指數」成分股，亦連續四年入選「新興市場指數」成分股，名列全球銀行業第五，且24個評選項目有10個評選項目獲得滿分，再創歷年新高。

DJSI是美國道瓊公司與瑞士RobecoSAM集團於1999年共同推出，為全球第一個追蹤頂尖企業的社會責任指數，全方位檢視企業經營成果以篩選出永續性績效前10％的績優公司為其成分股，是目前國際間最具公信力的永續經營績效評估工具。2019年全球有318家企業入選世界指數成分股，台灣僅有15家企業入選，金融業計有六家，第一金控於2011年成立CSR委員會，持續且堅定地強化治理、環境及社會等面向之永續發展，配合歐盟資料保護規則（GDPR）進行內部作業規範調整，並設置資料保護長（DPO），於2019年新增「隱私保護」評選項目獲滿分肯定。

環境面向表現亦維持優異水準，「環境報告」項目已連續兩年獲得滿分，第一金控依氣候相關財務揭露專案小組(TCFD)發佈之「氣候相關財務揭露建議書」，強化氣候變遷治理，並以「綠色金融第一品牌」為永續發展策略，緊密結合永續理念及核心業務，至今已改造22棟自有舊大樓取得鑽石級綠建築標章，並於萬華分行設置太陽能發電暨雨水回收生態水培綠屋頂，打造金融環境教育場域，獲英國CDP氣候變遷問卷Leadership A List領導等級，為台灣金融業首例。

第一金控在社會面表現也十分亮眼，推出公益及綠色信用卡依客戶刷卡消費金額之固定比例捐贈回饋金，為環境與社會貢獻心力，長期贊助中小學桌球隊並成立第一銀行男子桌球隊培育桌球國手，於國際賽事共獲得三金、五銀及九面銅牌之佳績。