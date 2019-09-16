兆豐享樂退專案 首三筆定時定額享終生免申購手續費

2019-09-16 17:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



兆豐銀行為響應政府全民退休規劃議題，特別針對50歲（含）以上理財客戶，推出「享樂退」專案，即日起至9月30日止，凡透過兆豐銀行線上理財，以定期定額方式申購享樂退「專案基金」，首三筆基金申購交易，可享該信託編號存續期間皆免收申購手續費優惠，讓退休理財更靈活、投資更具效益。

兆豐銀行財富管理處表示，面臨高齡社會趨勢下，退休金成功累積的關鍵，在於儘早開始以及選對投資工具；想要退休後還能維持穩定金流，享受無憂無慮的退休人生，就必須儘早開始進行退休規劃。投資需要的是「時間」，愈早開始定期定額，投資報酬的果實就愈甜美，且定期定額為小金額投資，不須考慮進場時點，也不必在意市場價格起伏，能夠有紀律地攤平投資成本，避免在市場波動的情況下停扣，錯失攤平成本的時機，因此透過紀律及時間價值來累積複利效果，有效率為自己存一筆退休金，才能好好享受樂活退休的人生。