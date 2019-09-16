出現金融獨角獸？顧立雄：跟金融業合作拓展海外就有機會

2019-09-16 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄表示，金融科技業必須與金融業合作，拓展海外市場，擴大營收、市值，台灣才有可能出現金融獨角獸。記者林澔一／攝影 分享 facebook

金管會主委顧立雄今（16）日表示，金融科技業必須與金融業合作，拓展海外市場，擴大營收、市值，台灣才有可能出現金融獨角獸。

金融科技創新園區今天舉行成果發表會，顧立雄出席致詞，會後受訪時表示，金融科技還有很多發展空間，金融業投入只是剛開始，特別是未來電子、電票整合後，帶動支付生態圈，未來open banking現在要解決的個資及資安議題，這部分進一步拓展到消費者資訊、交易的開放，在金融科技發展更是充滿想像；純網銀帶動數位金融大步往前走，金融科技仍有無限發展可能性

要多久台灣出現金融獨角獸？顧立雄說，一定要拓展到海外市場才有可能，「今天看完簡報，對他們拓展海外突然覺得有信心了，金融觸角要有一定的營收，才達定義（市值達10億美元），沒有海外市場支撐，以既有的國內市場規模，達到一些門檻後有些障礙」。

他表示，到海外市場，這樣市場才能大，營收大、市值才大。顧立雄強調，「這是技術本位問題，現在大部分科技業提出一個概念要跟金融業合作，也要跟金融業合作去拓展海外市場，不是自己跑去海外，當你有好的點子、技術，雙方有合作有信賴，再透過金融業合作到海外去。」

他表示，東南亞數位金融發展是無遠弗界，「他們島國太多，沒有人設實體分行，成本太高了」，東南亞人口紅利發展數位金融有很大的潛力，不論在菲律賓、印尼等，都不太可能增設實體分行下，人手一機的時代，如何透過行動網路創造應有好的的服務模式，「我們不要能落於人後，我們金融業在東南亞的據點已經很多了，你增設分行也不容易，成本又高，數位金融在當地可以發展，一個分行就可透過數位金融去服務」。

有哪些國銀有機會？顧立雄說，據他的了解，「他們（國銀）都有在嚐試、設想，只是提供何服務涉底層技術要到位，現在還卡很多關，像身分證認等」，接著提供何種服務，目前都還在支付發展，接下來小額信貸，會有信評問題等，從消金到企金，都還有很多技術到位問題，技術不到位，提供的服務就有限。

至於台灣會不會有金融獨角獸？顧立雄說： 「我認為可跟金融業合作開拓海外市場，這是主觀期待，客觀目前至少還沒看到。」