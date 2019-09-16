台北FinTech展將邀英國純網銀來台 與國內三業者對談

2019-09-16 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



去年首度舉辦的台北金融科技展，共吸引超過32,000人次參加，今年規劃將於11月29日、30日於世貿展覽館舉行，延續去年動能。相關人員指出，除了規模擴大、攤位數變多外，今年將安排一個時段，邀請英國純網銀業者來台，與台灣純網銀業者對談，分享國際上純網銀發展情況，與台灣潛在市場等。

台北金融科技展由金融總會與金融研訓院共同主辦，去年金融機構攤位數151攤、總攤位數286攤、201家公司、團隊，今年總攤位數將一舉增加至410攤，共邀請202家公司、團隊。

為邁向國際化，今年共有13個國家將來台設攤，也將設立四個「國家館」，如：英國館、法國館、波蘭館以及澳洲館，方便民眾參觀整個展覽，解決去年過於混亂的問題。

相關人士指出，原本預計總攤位約為394攤，但由於目前已經報名額滿，仍有部分團隊正在接洽中，因此預計此次的規模將突破400攤位，將會挪用貴賓室、走道空間作為設攤空間使用。

屆時民眾只要於網路上報名，即可免費參閱展覽，除此，兩天的展覽也會舉辦一連串的國際論壇付費講座，相關人士說，我國剛發放三張純網銀執照，預計明年開業，所以今年將邀請英國純網銀Revolut來台，與我國純網銀業者對談，互相了解國際上純網銀的發展模式，以及與我國市場之分析。