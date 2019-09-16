陸全面取消QFII限制 顧立雄：象徵意義大於實質意義

2019-09-16 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



中國宣布取消QFII及RQFII額度限制，希望確保投資資金留在國內。路透 分享 facebook

大陸國家外匯管理局10日宣布取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限，擴大金融市場對外開放。金管會主委顧立雄今坦言：「象徵意義大於實質意義。」因為QFII額度本來就一直沒有用滿過。

大陸宣布取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制，外界擔心金融業大量投入大陸市場。金管會主委顧立雄受訪說：「現在沒有看到，因為QFII額度本來就一直沒有用滿過，國內出去的也沒有用滿過，這樣的開放象徵意義大於實質意義。」

是否擔心台股產生磁吸效應？他也說，台股目前基本面不錯，會影響台股的都是MSCI指數調整，調整後帶動被動式基金進去，但依照過往經驗顯示，MSCI調升A股權重後沒有真正大量吸走台股的外資金額。但大陸開放資金後，恐帶動MSCI持續調高A股權重，他說：「當然戒慎以對！現在既然A股要調到20%，不能說沒有影響，但台股健全與否才是一切根本。」台股健全的話，外資被動式基金會撤出一些，但主動式基金還是會留在國內。

而外資在8月大舉淨匯出64.86億美元，相當於新台幣逾2000億元，更創下8年以來新高，台股在8月幾乎淪為外資提款機，9月外資是否還會大舉淨匯出？顧立雄說，外資金進進出出，目前外資留在台灣的金額約維持在2000億左右，上個月雖然有跌破，但外資進出很快。8月外資匯出，第一個原因跟匯率波動有關，第二是因為上個月股息收入多，股息收入留在台灣的金額還是大於匯出金額，外資拿到大筆的股息，匯出去的也不過是外資拿到的一半多一點而已，表示有相當程度股息金額仍留在台股。