若美中談判不如預期 專家：人民幣失望性賣壓出籠

2019-09-16 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋16日發表人民幣市場周評指出，伴隨著中美貿易利好消息不斷，離岸在岸人民幣匯率大幅走強，市場目前已幾乎反應後續的樂觀發展。

展望後市，美方雖以延後加徵關稅來釋出善意，但並非移除關稅，僅將不確定性遞延至國慶假期之後，且美財長已表示下一輪磋商重點將放在人民幣操縱的敏感議題上，故一旦10月中美高級別磋商的結果不如預期，人民幣失望賣壓恐驟然湧現。

另外，本周美國聯準會將召開利率決策會議，預期降息一碼，並維持預防式降息的論調，而大陸方面則將公布8月份工業產值、資產投資等經濟數據。

在中美重啟協商後，人民幣匯率一反先前幾周的弱勢，已連兩周呈現升值。尤其在大陸官方釋出第一批關稅豁免清單後，隨即美方則表態同意延後2,500億美元商品關稅至10月15日，顯見雙方對於達成協議所釋出的善意。加上大陸商務部再度表示將針對美國黃豆、豬肉等農產品進行採購，市場情緒大好，造就離岸在岸人民幣匯率不斷走強。

目前離岸在岸匯差已由正轉負，顯示市場對於人民幣未來走勢已轉趨樂觀，最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約586點，收在7.0467元，升值幅度0.82%。在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線升值約377點，收在7.0787元，升值幅度0.53%。

上周大陸宣布取消QFII、RQFII的投資限制，在放寬外資投資上限後，預估資金匯入將對人民幣匯率形成支撐，加上近幾周中間價的變動幅度不大，定價始終落在窄幅區間內，可感受到監管層持穩的態度依舊。

境內貨幣市場方面，雖適逢中秋連續假期，整體資金面依舊維持寬裕，隔夜回購利率更持續降至近一個月新低，回到2.50%以下水準。

公開市場方面，上周到期的人民幣1,765億元MLF(中期借貸便利)意外未有續作，僅以1,200億元逆回購操作進行對沖，累計單周淨投放535億元。

在全面降準的背景下，目前人行在調控市場流動性還是相對審慎，並不願在短時間內挹注過多資金，造成利率市場大起大落。

本周尚有2,650億元MLF到期，預期有可能再度以逆回購操作來替代，同時亦可保留未來貨幣政策操作的空間與彈性。